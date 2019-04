Tobey Maguire: actor opinó sobre las actuaciones de Andrew Garfield y Tom Holland como Spider-Man

Spider-Man es uno de los personajes de cómics más queridos. Pero fue en el 2002 que el actor Tobey Maguire se adueñó del personaje y se ganó el cariño de los fanáticos de antaño y los nuevos amantes de las películas de superhéroes.

El actor fue entrevistado por The Hollywood Reporter y reveló algunos secretos de la cinta que lo llevó a la fama y sus nuevos proyectos cinematográficos.

Tobey Maguire indicó que no lo tiene en mente volver a mundo de los superhéroes. “¿Me he retirado? Haré lo que siento que debo hacer. Sospecho que estaré emocionado cuando lo haga. Tan pronto como aparezca la llamada, supongo. [Sobre si ha considerado volver a las películas de superhéroes] Simplemente no tengo una mentalidad ya impuesta de ‘lo haría o no lo haría’. Sólo haré lo que sea... Lo que sea que venga, a lo que me siento llamado”, indica el actor de 43 años.

El acto norteamericano indicó que no ha visto todas las películas de Marvel pero sí las de Andrew Garfield y Tom Holland.

“Lo que he visto, lo he apreciado. Me gustan mucho los dos actores [Andrew Garfield y Tom Holland]. Creo que ambos son super talentosos. Solo diría que los aprecio y me gustan como actores. Me gustan sus propuestas”, señala.

Tobey Maguire no descarta volver a las películas de superhéroes, pero ahora se mantiene ocupado en su proyectos con su productora Material Pictures. Hace poco terminó el rodaje de The Violent Heart y ahora se encuentra envuelto en dos proyectos más.