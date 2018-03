Tiene 22 años y ya hizo historia en los Oscar 2018 . Timothée Chalamet se ha convertido en el actor más joven en ser nominado en la categoría Mejor protagonista desde 1940, cuando Mickey Rooney fue candidato —con 19 años— por la película 'Los hijos de la farándula'.

Incluso, el cineasta español Pedro Almodóvar se quedó prendado con su papel en 'Call Me By Your Name' ('Llámame por tu nombre'), la película más celebrada por la calidad de su guión e imagen pero, sobre todo, por su propuesta: un amor homosexual en el que no se habla de homosexualidad .

Este domingo, la Academia revelará si la estatuilla le pertenece a Chalamet o a sus colegas Daniel Day-Lewis, de 'El hilo invisible'; Daniel Kaluuya, de 'Déjame salir'; Gary Oldman, de 'El instante más oscuro'; o Denzel Washington, de 'Roman J. Israel, Esq'.

Aunque la crítica cinematográfica señala que Gary Oldman tiene todas las posibilidades de ganar, la propuesta de Timothée Chalamet ya forma parte de la historia del cine: su naturalidad y carisma, carentes de cualquier artificio, son irresistibles.

