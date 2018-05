Ver películas no tiene por qué restringirse a ir al cine o contratar el servicio de Netflix . Si te encuentras en épocas de ahorro o simplemente deseas tener un mayor abanico de opciones, te damos a conocer 10 páginas para ver películas gratis por Internet .

Es necesario resaltar que estos sitios web contienen un catálogo de películas con licencia 'Creative Commons' o de dominio público así como documentales de divulgación libre.



Por tanto, la oferta de películas no incluye a las más taquilleras o recientemente estrenadas como ' Avengers: Infinity War '. Sin embargo, dado que estas páginas no infringen ninguna ley, el servicio gratuito no presenta problemas en su transmisión y, en este sentido, la experiencia es similar a Netflix.

Lista de páginas web para ver películas gratis

1. Filmon TV : Este sitio web cataloga algunas de las mejores películas de todos los tiempos para que puedas verlo gratis y sin problemas.

2. Openculture.com : Aquí podrás ver una colección de películas ganadoras del premio Oscar así como selecciones especiales de Charles Chaplin, Andrei Tarkovsky y otras con contenido educacional o documentales.

3. Crackle.com : Para quienes busquen un catálogo más contemporáneo de cine y televisión, encontrarán "joyas" como El Perfume, Drive, El paciente inglés y más.

4. Archive.org : Fantástica colección de películas con más de 1000 títulos. Solo en la categoría de terror y ciencia ficción hay 433.

5. Snagfilms.com : Ofrece una buena experiencia de usuario por su publicidad no invasiva. Dispone de más de 10.000 películas online gratuitas.

6. Creative Commons : Tal como dice el nombre, aquí puedes ver una lista completa de las películas que cuentan con esta licencia, aunque no son de dominio público.

7. Zero dollar movies : Proyecto en el que se recopilan miles de películas obtenidas de YouTube usando su propia API (en algunos casos no se obtiene el contenido adecuado, ya que no parece haber un filtro manual de su contenido).

8. Classiccinemaonline.com : Películas en inglés de los 40, 50 y 60. La mayoría de estas películas gratis están en YouTube y son de dominio público.

9. Publicdomainmovies.info : Posee una recopilación manual de 45 títulos disponibles de forma gratuita en la web.