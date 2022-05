¿Existe un futuro para Wanda Maximoff en el Universo Cinematográfico de Marvel? Muchos se hacen esta pregunta luego de ver la última producción de Marvel, nos referimos a Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Ante esta incógnita, la actriz que le da vida a este fascinante personajes, Elizabeth Olsen, quien hizo su debuto como la Bruja Escarlata desde la película Avengers: La Era de Ultron de 2015, está segura que esta no es la última vez que la veremos en el UCM.

Para Olsen, Wanda Maximoff es más que una criatura cruel que se ha convertido en un enemigo para el mundo, más exactamente para el universo 616. Con ello, dejó entrever que este no es su último proyecto con Marvel.

Esto coincide con algunos rumores que se han tejido respecto al futuro de la Bruja Escarlata en el UCM, luego del ambiguo final que pudo tener en la película de Doctor Strange 2.

Esto fue un tema que abordó directamente en una entrevista con Collider, y la respuesta de Olsen ha dejado claro que el futuro de su personaje existe. Al parecer este no es el final de Wanda Maximoff en el UCM.

“Firmo extensiones cada vez que quieren que haga una película”, explicó la actriz. “Acabo de firmar una muy corta al principio, por lo que todo es constante, siempre se ajusta para mí”.

(Foto: Marvel Studios)

Esto quiere decir que es probable que Marvel aguarde por las reacciones a la película para analizar el futuro del personaje, y viendo lo positivo de la respuesta de los fans y la crítica, quizás el futuro de Wanda Maximoff sea más amplio de lo que podría esperarse.

Que el hecho de que la trama haya girado entorno a Wanda Maximoff logrando ser una rival de Doctor Strange que lo puso entre la espada y la pared, es uno de los puntos más altos, sabiendo que la crítica principal a la película es una aparente simplicidad en su trama.

Más allá de los cameos o del final poco claro, uno de los puntos destacables es la ferocidad de la Bruja Escarlata, lo que la volvió un formidable antagonista de Marvel, y ante ello la actriz aseguró: “Tampoco pienso en esto como el final. No sé en qué forma volveré. Pero estoy segura ocurrirá”.

Y es que debemos recordar además que Wanda Maximoff es uno de los personajes más poderosos de Marvel, y también del UCM, lo que supondría que lo ocurrido en Doctor Strange 2 es una especie de pausa al personaje: “Ella nunca podrá irse, no lo creo”, dijo Olsen. “Especialmente con el multiverso. Pero no sé. Creo que ella es consciente de lo que ha hecho, pero no, no creo que se haya ido”.

