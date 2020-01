El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha ido creciendo con el tiempo y junto a él se han ido añadiendo famosos personajes de los cómics de la compañía. En sus más de 11 años de producción de películas, diversos héroes y villanos han desfilado por las cintas o han sido mencionados con algún “easter egg” dentro de las mismas por su importancia en la historia de Marvel Comics.

Este es el caso de Beta Ray Bill, un reconocido personaje de los cómics de Marvel que ha tenido en más de una ocasión la oportunidad de aparecer en la pantalla grande, ¿Será que ahora podrá tener una oportunidad en “Thor: Love and Thunder”?

Los que no están acostumbrados a los cómics de Marvel y no han leído algunos números de Thor, no saben que Beta Ray Bill ha sido uno de los pocos seres en el universo que han reclamado el poder de Thor sin ningún problema. Tal como se mencionó anteriormente, este ser iba a aparecer en “Thor: Ragnarok”, pero fue finalmente eliminado porque sus cortas escenas no darían justicia a tan importante personaje.

De igual manera, Bill iba a ser parte de “Avengers: Infinity War”, pero Joe Russo explicó que habían demasiadas cosas en mesa como para traer a un nuevo personaje para que luche al lado de los ‘Vengadores’. ¿Quién es Beta Ray Bill y por qué es tan importante?

Cuidado, habrán spoilers de los cómics y posiblemente de la siguiente película de Thor.

¿QUIÉN ES BETA RAY BILL?

La historia de Beta Ray Bill comienza con una masacre en su planeta natal, Korbin. Este formaba parte de la “Burning Galaxy” y dentro vivían los Korbinites, que eran una raza pacífica de alienígenas hasta que ocurrió un cataclismo que los llevaría prácticamente a su extinción y destruiría todos los planetas dentro de su imperio.

Un día Surtur, un gigante de fuego extra-dimensional y mortal enemigo de Odin, envió a sus demonios de fuego a la “Burning Galaxy” para conquistarla y destruirla. Los Korbinites al ver que estos desconocidos enemigos iban a eliminarlos sin piedad, decidieron crear a un guerrero elegido con su alta tecnología para que los pueda defender.

Fue de esta manera que nació Beta Ray Bill, quien podía transformarse en un ente cibernético asemejándose a una peculiar criatura carnívora. Lastimosamente, su fuerza no fue suficiente para derrotar a Surtur y a sus demonios de fuego, así que escapó en una nave llamada Skuttlebutt junto a muchos miembros de su raza antes de que su planeta explotara.

Skuttlebutt es la nave en la que escapó Beta Ray Bill (Foto: Marvel Comics)

La misma fue detectada por S.H.I.E.L.D. quienes enviaron a Thor a investigar qué pasaba. Él fue visto como una amenaza por la nave y comenzaron a atacarlo hasta que se enfrentó contra el mismo Beta Ray Bill. En plena batalla, Thor deja caer el Mjolnir y se convierte brevemente en Donald Blake, recibiendo un buen golpe de Bill que lo dejó desmayado.

Curioso por lo que sucedió con Thor, Bill levanta el martillo y recibe los poderes del ‘Dios del Trueno’ mostrando que era digno, ya que pudo levantar el Mjolnir. La nave de los Korbinites aterriza entonces en la Tierra pero Bill y Donald Blake son tele-transportados ante Odin en Asgard.

Odin decreta que ambos lucharían a muerte por los poderes del trueno en Skartheim, pero la fisiología del cuerpo de Bill le da una ventaja casi injusta ante Thor, a quien vence nuevamente pero se niega a tomar su vida. Ante este hecho se revela que todo fue pensado por Odín para mostrarle a su hijo una lección.

Beta Ray Bill y Thor se enfrentan para obtener el poder del 'Dios del Trueno' (Foto: Marvel Comics)

Odín entonces le regresa su martillo a Thor, pero confecciona una nueva arma para Bill hecha de Uru que no es otra que el StormBreaker. Después de eso Bill continuó protegiendo a su gente a la vez que asistía a los asgardianos a luchar contra las fuerzas en contra de Odín.

Además, fue bastante cercano a Sif y formó parte del Thor Corps, un grupo de héroes que tenían en su poder distintas variaciones del martillo de Thor.

Los fans esperan que Beta Ray Bill haga su pronta aparición en la cuarta película de Thor porque hubo una referencia a él en “Avengers: Endgame”, específicamente en el pasado cuando Gamora y Nebula del 2014 con su ejército arrasaban con todo un planeta llamado “the Korbinite homeworld”, es decir Korbin. ¿Podría ser este el origen de este personaje? De momento Marvel no ha querido responder nada al respecto a este personaje.