Las películas de Thor recibieron un masivo cambio en referente a tono y estilo una vez que el director Taika Waititi se unió al universo de Marvel. Adaptó diferentes referencias a la cultura pop de los años 80 y 90 a Thor: Ragnarok; y al parecer Love and Thunder sigue el mismo camino.

Aparte de que suena en el trailer la canción clásica de Guns and Roses (Sweet Child O’Mine), la referencia a la película clásica de 1999, The Matrix, llama la atención en el segundo trailer. En una escena esencial, filmada en blanco y negro (referenciando también a Sin City- icónica novela gráfica de Frank Miller), en el momento en el que Thor le hace un gesto osado a Gorr (Christian Bale), levanta la mano para sugerir que se acerque. Es la misma pose que hizo Neo (Keanu Reeves) en The Matrix, cuando va a luchar en la boca del metro contra el Agente Smith (Hugo Weaving).

Y en el Matrix original, también era una referencia; ahí homenajeando las películas clásicas de Bruce Lee sobre las artes marciales.

Thor: Amor y Trueno (Foto:Marvel)

La nueva película de Thor ha dado mucho de que hablar, desde la re-aparición de Natalie Portman en el Universo Cinematográfico a la inserción de Christian Bale (el Batman de Christopher Nolan) en una producción Marvel. No se sabe si será esta la última vez que Chris Hemsworth retrate al Dios del Trueno en pantalla, pero al menos esperamos que fuera así, que dio una interpretación de lujo. Lo único que podemos esperar es una divertida aventura.

Thor: Amor y Trueno se estrenará el 7 de Julio, solo en cines.

VIDEO RECOMENDADO

PEDRO CASTILLO cumple los deseos de VLADIMIR CERRÓN Desde Cusco PEDRO CASTILLO buscará en las próximas elecciones regionales REFERÉNDUM para CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN. Conversamos con el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez. Analizamos la propuesta del presidente con el constitucionalista Carlos Hakansson. Conversamos con la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello.