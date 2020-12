El trabajo de un actor no es nada fácil. Una película involucra a todo un equipo de producción que, si bien en el ámbito profesional casi no tienen errores al grabar una película, lo cierto es que cada película es un tiro al aire para saber si será exitosa o no. Así le ha pasado a grandes éxitos que se pensaron para una pequeña audiencia o enormes blockbusters que no dieron la talla en la taquilla.

Por ello, un actor podría tener un enorme éxito en su historial de proyectos en los que participó, mientras que otros no corren con tanta suerte. Ahora, esta es solo la mitad de lo que significa ser un buen actor, ya que interiormente ellos tienen que perfeccionar sus técnicas de interpretación para representar bien a un personaje.

Freddie Highmore conoce ambas partes de ese trabajo bastante bien. Aclamado por su actuación como el Dr. Shaun Murphy en “The Good Doctor”, el joven actor británico participó en muchas cintas durante su niñez y adolescencia, siendo varias de ellas posicionadas por la crítica como grandes películas.

Lastimosamente, también ha hecho presencia en otros proyectos que no corrieron con la misma suerte. En este artículo repasaremos algunas de estas películas en las que participó Freddie Highmore y que no les fue nada bien con la crítica internacional, tomando como referencia el sitio Rotten Tomatoes.

LAS 10 PEORES PELÍCULAS DE FREDDIE HIGHMORE

10. The Golden Compass - 42% Críticos / 51% Audiencia

Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) vive en un mundo paralelo en el que las almas humanas toman la forma de compañeros animales de toda la vida llamados demonios. Las fuerzas oscuras actúan en el mundo de las niñas y muchos niños han sido secuestrados por seres conocidos como Gobblers.

Lyra promete salvar a su mejor amigo, Roger, después de que él también desaparezca. Se embarca con su demonio, una tribu de marinos, una bruja, un oso de hielo y un aviador de Texas en una búsqueda épica para rescatar a Roger y salvar su mundo.

9. August Rush - 37% Críticos / 82% Audiencia

Un huérfano con talento musical, Evan (Freddie Highmore), huye de su orfanato y busca en la ciudad de Nueva York a sus padres biológicos. En su viaje, lo toman bajo el ala del Mago (Robin Williams), un vagabundo que vive en un teatro abandonado.

Después de descubrir su talento, el mago le da a Evan el nombre de “August Rush” y diseña un plan para sacar provecho de su talento. Evan no sabe que sus padres, Lyla (Keri Russell) y Louis (Jonathan Rhys Meyers), también lo están buscando.

8. Almost Friends - 29% Críticos / 48% Audiencia

Una vez un chef prometedor, ahora desmotivado y viviendo en casa con mamá, Charlie se las arregla como asistente del director de cine. Cuando conoce a la chica de sus sueños y su padre separado regresa, lucha por descubrir quién quiere ser.

7. A Good Year - 22% Críticos / 56% Audiencia

El fallido banquero londinense Max Skinner (Russell Crowe) hereda el viñedo de su tío (Albert Finney) en Provenza, donde pasó muchas vacaciones de la infancia. A su llegada, conoce a una mujer de California que le dice a Max que es su prima perdida y que la propiedad es de ella.

6. Arthur and the Invisibles - 37% Críticos / 82% Audiencia

Arthur, de diez años, debe encontrar una manera de evitar que la casa de su amada abuela sea destruida por un desarrollador con otros planes. Al recordar la historia de un tesoro de su abuelo, entra en el mundo de los seres diminutos que viven en perfecta armonía con la naturaleza. Junto con la princesa Selenia y su hermano menor, Betameche, Arthur va en busca del tesoro y, en el camino, descubre que su abuelo, ausente durante mucho tiempo, puede que no haya desaparecido después de todo.

5. Arthur and the Two Worlds War - 20% Críticos / 42% Audiencia

Reducido a solo dos pulgadas de alto, Arthur (Freddie Highmore) tiene que luchar contra el malvado Maltazard (Lou Reed), quien disminuye su tamaño con la ayuda de Selenia (Selena Gomez) y Betameche (Jimmy Fallon).

4. The Art of Getting By - 19% Críticos / 46% Audiencia

George (Freddie Highmore) es un estudiante de último año en una elegante escuela preparatoria de Manhattan, pero su actitud de descontento deja poco espacio para seguir la línea. Prefiere garabatear y leer filosofía, y evita enérgicamente a sus padres (Rita Wilson, Sam Robards) siempre que puede.

Desafortunadamente, la actitud de George está poniendo en peligro sus posibilidades de graduarse. Luego conoce a Sally (Emma Roberts). George se enamora de ella, pero un artista mayor (Michael Angarano) agrega una complicación a la mezcla.

3. Arthur and the Revenge of Maltazard - 14% Críticos

Arthur está emocionado porque esta noche ve el final del décimo ciclo de la luna y por fin podrá regresar a la tierra de los Minimoys para reunirse con Selenia. En el pueblo, los Minimoy han preparado un gran banquete en su honor y la princesita se ha puesto su vestido de pétalos de rosa.

2. Justin and the Knights of Valor - 13% Críticos / 36% Audiencia

Un joven comienza una búsqueda para convertirse en un caballero y se convierte en un hombre en el camino.

1. Arthur and the Great Adventure- 0% Críticos / 33% Audiencia

Arthur (Freddie Highmore) recibe una llamada de socorro de la princesa Selenia (Selena Gomez) y vuela a rescatarla, pero el emperador Maltazard (Lou Reed) tiene un plan nefasto para atrapar al joven héroe.