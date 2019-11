Andy Serkis se encuentra en conversaciones para interpretar al emblemático mayordomo ‘Alfred Pennyworth’ en la nueva cinta ‘The Batman’, a cargo de Matt Reeves, informó TheWrap.

Respecto a la trayectoria de Andy Serkis, este es recordado por su papel de ‘Gollum’ en ‘El Señor de los anillos’, aunque también ha participado en cintas como ‘The Escapist’, ‘King Kong’, ‘The Prestige’, ‘The Hobbit’, ‘Godzilla’, ‘Avengers: Age of Ultron’, ‘Black Panther’, ‘Breathe’, ‘The Ritual’ y ‘Mowgli: Legend of the Jungle’.

De confirmarse la noticia, Serkis daría vida al popular mayordomo del superhéroe de ‘Ciudad Gótica’, papel que ahora está a cargo del actor Robert Pattinson.

Hay que recordar que Pattinson fue confirmado como el nuevo ‘Batman’, luego de que Ben Affleck descartara volver a interpretar a este personaje a pedido del propio Matt Reeves.

Además de Robert Pattinson y posiblemente Andy Serkis, ‘The Batman’ contará con la presencia de Zoe Kravitz como ‘Selina Kyle’ / ‘Catwoman’ y Paul Dano, quien dará vida a ‘Edward Nashton’ / ‘Riddler’.

Según Matt Reeves, su versión de ‘Batman’ será una historia “muy personal”, aunque basada en el cómic “Año uno” de Frank Miller.

En cuanto al inicio de las grabaciones, estas iniciaran en enero de 2020 en Reino Unido, y la fecha de estreno sería el 25 de junio de 2021.