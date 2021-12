Luego del estreno de Spider-Man: No Way Home, las puertas del multiverso han confirmado estar abiertas y se confirma que es la temática de esta fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Por ello, es mucho la expectativa que genera también el estreno de Doctor Strange: In the Multiverse of Madness.

Esta es la razón por la que veremos muchos personajes que ya hemos visto antes en este universo a los cuales se les unirán muchos más.

Ahora, se sabe que se han usado dos meses extra de rodaje para introducir más cameos impresionantes, que rivalizarían con los del último estreno de Marvel, que ha generado todo un concierto de buenas sensaciones en los fanáticos del UCM.

Algunos rumores sobre la película apuntan a que Doctro Strange, protagonizado por Benedict Cumberbatch, empezará buscando a Wanda Maximoff, la recientemente proclamada Scarleth Witch, interpretada por Elizabeth Olsen.

En esta situación se encontraría con América Chavez, quien tiene el superpoder de poder viajar por dimensiones, por lo cual podría ocurrir muchas cosas en este viaje.

Mucho se especula sobre la posibilidad de ver a Chris Evans como la Antorcha Humana, o incluso a Patrick Stewart como el Profesor X, incluso al Wolverine de Hugh Jackman.

Esto se debe a la trama de la reciente película estrenada y que se ha convertido, egún muchos expertos y fanáticos, como la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos.

Spider-Man: Sin camino a casa está actualmente en cines. Mientras que Doctor Strange 2 se estrenará el 6 de mayo de 2022.

VIDEO RECOMENDADO:

Procurador denunció a Pedro Castillo Además, Luis Lamas Puccio sobre Bruno Pacheco: ‘Fue un allanamiento desfasado’. También, Sigrid Bazán dio positivo a COVID-19 luego de participar en sesiones del pleno del Congreso. Y, Chile, en un punto de inflexión, elige nuevo presidente.