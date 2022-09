Sylvester Stallone, el famoso actor del cine americano, comentó en una reciente entrevista que en su época, estuvo prohibido de aparecer en la aclamada película de “El Padrino”, dirigida por Francis Ford Coppola. El actor, que llegó a la fama gracias a Rocky (1976), por años estuvo estupefacto por esta extraña prohibición.

Recién el actor pudo en una entrevista promocionando su última película, Tulsa King (en Paramout +), aclarar varios detalles de aquel evento, en el principio de su carrera. Al parecer el actor sabía que llamaría su atención, así que estaba contento con aparecer como un extra. Pero incluso eso se le negó:

“Fui a Paramount Pictures y les dije: ‘¿Puedo ser un extra en la escena de la boda de El Padrino?’” Me dijeron: ‘Sí, pero no sabemos si eres el tipo de persona que debería estar en esa boda’ . Entonces, yo les dije: ‘¿Que no soy el tipo de qué? ¿Para interpretar un extra? Me voy a esconder detrás de un maldito pastel de bodas’”.

Stallone era gran fan de las películas de gangsters, por lo que creía que era una oportunidad perdida el no haber aparecido en la cinta. Es una pena que nunca pudo compartir escena con Marlon Brando, pero al menos su carrera pudo avanzar sin grandes pérdidas.