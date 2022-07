Sylvester Stallone es uno de los actores de acción más importantes de Hollywood y sin duda gran parte de su éxito se lo debe a Rocky Balboa, personaje que interpretó en la saga que empezó en 1976 y que ganó un premio Oscar a Mejor Película. Pero ¿sabías que, aunque escribió y estelarizó dicha producción no posee los derechos de su creación?

La propiedad del filme que fue elogiada por la crítica y rompió récords de taquilla al recaudar aproximadamente 225 millones de dólares le pertenece al director, guionista y productor Irwin Winkler, quien además posee los derechos de “Creed”, ya que es una extensión del universo de “Rocky”.

Sylvester Stallone recibió aproximadamente $75 mil dólares por el guion y su actuación, además de más 10 puntos netos que le reportaron al menos $2.5 millones por la primera película, según compartió con Variety en 2019.

Asimismo, explicó que en ese momento no insistió en el tema de los derechos de propiedad de “Rocky” porque “había un cierto código de conducta empresarial, tal vez no tanto ahora, pero en aquel entonces, que no altera las plumas de la gallina de los huevos de oro”. Sin embargo, ahora reclama que devuelvan los derechos de su personaje.

Rocky Balboa es uno de los personajes más queridos de Sylvester Stallone (Foto: United Artists)

LA LUCHA DE SYLVESTER STALLONE POR RECUPERAR LOS DERECHOS DE “ROCKY”

A través de sus redes sociales, Sylvester Stallone pidió al productor Irwin Winkler le devuelva los derechos de su creación. “Después de que Irwin controló Rocky por más de 47 años, y ahora Creed, me gustaría obtener de vuelta algo de lo que queda de mis derechos, antes de que se los pase a sus hijos. Creo que sería un gesto justo por parte de un caballero de 93 años”, indicó estrella de Hollywood de 76 años.

“Esto es un tema muy doloroso que carcome mi alma, porque yo quería dejar algo de Rocky para mis hijos, pero siempre es grandioso escuchar lo que los fans leales tienen para decir... Sigue golpeando”, agregó.

Asimismo, el actor, guionista, productor y director de cine estadounidense de origen italiano publicó en su cuenta de Instagram unas fotos editadas en las que el productor Winkler y su familia aparecen como vampiros. “Un muy halagador retrato del gran productor de Rocky y Creed, Irwin Winkler, de parte de uno de los grandes artistas del país”, se lee en la descripción.

“¡¡Bienvenido al Horror del Show de Rocky!! ¡Somos los muy felices productores de la película, Irwin y Margo, Charles y David y toda la familia completa. Nos estamos manteniendo sanos y muy bien alimentados mientras controlamos todas las películas de Rocky desde hace más de 50 años! ¡Bon appétit! ¡Sigan golpeando!”, escribió Stallone en otra de sus publicaciones.

Pero esta no es la primera vez que el protagonista y creador de la saga “Rocky” pelea por los derechos de sus películas. “No tengo propiedad de Rocky”, dijo a Variety en 2019. “Cada palabra, cada sílaba, cada error gramatical fue mi culpa. Fue impactante que nunca llegara a suceder, pero me dijeron: ‘Oye, te pagaron, entonces, ¿de qué te quejas?’. Estaba furioso”.