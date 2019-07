Stranger Things: ¿Quiénes mueren en la temporada 3?

La tercera entrega de Stranger Things devolvió la amenaza del Upside Down (Mundo del Revés) a Hawkins, donde la pandilla de jóvenes tienen que hacerle frente una vez más para la tranquilidad del pueblo. La serie de Netflix se estrenó el 4 de julio y casi 24 horas ya muchos vieron los ocho capítulos de esta última temporada. Es decir, ya fueron testigos de los sacrificios que tuvieron que hacer en el camino para detener al Mind Flayer (Desuellamentes), el monstruo central de esta temporada.

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Si aún no has visto la serie, es mejor que te detengas y no continúes con la lectura, pues esta nota contiene información del desenlace de la serie.

Desde que Stranger Things llegó a la plataforma de Netflix, en 2016, se ha caracterizado por ofrecer al público muertes inesperadas, puesto que estas contenían fuertes ramificaciones emocionales para los demás personajes que sobrevivían.

Así, recordarás la muerte de Barb Holland en la primera temporada, amiga de Nancy Wheeler, quien hasta gran parte de la segunda entrega sentía culpa de su muerte. En la temporada 2, Bob Newby, pareja de Joyce Byers, también muere tras ser atacado por un Demodogs; el fallecimiento de este personaje sorprendió a gran parte de la audiencia.

En tanto, la tercera temporada ofrece algunas de las pérdidas más sorprendentes de la serie hasta la fecha, que seguramente dejarán al fanático con la cabeza a punto de explotar.

¿Quiénes mueren en la temporada 3 de Stranger Things?

Una de las mayores revelaciones sobre esta tercera temporada es que los rusos se han infiltrado en Hawkins y comenzaron a construir un dispositivo que abrirá un portal para el Upside Down. Como era de esperarse, los jóvenes héroes intentan evitar que esto suceda, poniéndolos en un curso de colisión con el dispositivo peligroso. La serie guarda la mayoría de sus muertes para el final de temporada, manteniendo a las audiencias adivinando hasta las escenas finales.

“Stranger Things” regresó con fuerza a Netflix con su tercera temporada. Puedes ver en los 8 episodios en la plataforma. (Foto: Netflix) “Stranger Things” regresó con fuerza a Netflix con su tercera temporada. Puedes ver en los 8 episodios en la plataforma. (Foto: Netflix) “Stranger Things” regresó con fuerza a Netflix con su tercera temporada. Puedes ver en los 8 episodios en la plataforma. (Foto: Netflix)

La primera muerte sorpresiva es la de Chief Hopper, quien queda atrapado en una habitación con el dispositivo cuando Joyce Byers tiene que activar un interruptor para apagarlo, causando que el dispositivo mate a todos en la habitación, incluido Jim.

Cabe señalar que, si bien todos los personajes reaccionan como si el Jefe Hopper hubiera muerto, nunca se logra ver la escena de su muerte, dejando abierta la posibilidad de que su cuerpo haya sido transportado a otro lugar o tiempo.

Previamente a la aparente desaparición de Jim Hopper, también sacó al asesino ruso que lo había perseguido durante gran parte de la temporada.

¿Qué pasó al final con Jim Hopper? (Foto: Stranger Things / Netflix) ¿Qué pasó al final con Jim Hopper? (Foto: Stranger Things / Netflix) ¿Qué pasó al final con Jim Hopper? (Foto: Stranger Things / Netflix)

Otra de las muertes más impactantes e importantes fue la del hermano mayor de Max, Billy Hargrove, quien es poseído por el Desuellamentes en gran parte de la temporada. En sus últimos momentos, Eleven lo enfrentó por un recuerdo que había guardaba dentro suyo, lo que provocó su muerte. Billy se sacrifica para salvar a su hermana y sus amigos.

El resto de las muertes son de personajes que aparecieron en esta temporada, como el científico ruso Alexei, varios empleados del periódico local y los residentes no identificados de Hawkins que también habían sido infectados por el Mind Flayer.

¿Qué pasó al final con Billy? (Foto: Stranger Things / Netflix) ¿Qué pasó al final con Billy? (Foto: Stranger Things / Netflix) ¿Qué pasó al final con Billy? (Foto: Stranger Things / Netflix)

Sin lugar a dudas las escenas del final de la tercera temporada muestran el impacto dramático de la muerte de Hopper, lo que haría que su retorno final parezca menos probable. A diferencia de lo que pasó con Eleven en la temporada de estreno de la serie, cuando termina supuestamente con suerte, pero luego comprobamos como sobrevivió.

Sin embargo, dada la ambigüedad de su fallecimiento y la naturaleza de la serie, pensar en un posible retorno de Hopper seguirá siendo factible, al menor por un buen tiempo.