En el 2020, Lucasfilm, la productora de la franquicia cinematográfica de Star Wars; confirmó que se estaba desarrollando la serie ‘Lando’, proyecto que desarrollaría la historia de Lando Calrissian. Este proyecto tenía como actor principal a Donald Glover, quien repetiría su personaje de la cinta de Han Solo. Sin embargo, ahora se ha decidido convertir la serie en una película.

Según Hipertextual, Donald y Stephen Glover habrían tomado control creativo del proyecto este mismo año; una vez que los anteriores responsables, entre ellos el cineasta Justin Simien, hubiesen abandonado el proyecto. Según una entrevista dada al canal de Youtube Pablo Torre Finds Out, se intentaría reiniciar este proyecto desde la fase de guion, volviéndolo una película.

Originalmente, en la trilogía original de Star Wars, el personaje de Lando Calrissian estaría interpretado por Billy Dee Williams; quien habría hecho del personaje también en nuevas entregas como adaptaciones animadas o Star Wars IX - El Ascenso de Skywalker. Cuando se aprobó la creación de precuelas indagando en el pasado de varios personajes icónicos, los productores decidieron elegir a actores nuevos para interpretar a las versiones más jóvenes de personajes como Han Solo o Lando. Donald Glover como Lando apareció por primera vez en Han Solo junto a Alden Ehrenreich como el héroe originalmente interpretado por Harrison Ford. La película falló en la taquilla, pero Lucasfilm pensó que se podría algunos elementos del proyecto. Por ende que se dio luz verde a la serie de Lando.

El mismo Glover se le preguntó acerca de ello unos meses, antes de que hubieran novedades acerca de la nueva cinta. “Me encantaría volver a interpretar a Lando. No estoy interesado en hacer nada que sea una pérdida de tiempo o que simplemente me aporte un cheque de dinero.” detalló el actor. “Prefiero pasar tiempo con personas con las que disfruto. Tiene que hacerse correctamente y creo que podría ocurrir. Definitivamente, Lando es alguien con quien me gusta pasar el rato”, terminó. Se espera que empezará a escribir el guion junto a su hermano una vez que termine la huelga.

