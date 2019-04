Star Wars: Episodio IX: ¿de quién es la misteriosa risa del final del tráiler?

El lanzamiento del primer tráiler de Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, oficializado como título de la nueva película de la franquicia, fue una gran sorpresa no solo por su aparición varios meses antes de su estreno, sino también por haber revivido a cierto personaje de Star Wars.

Durante el avance, la voz en off de Luke Skywalker explica que su generación ya transmitió todo cuanto sabe, pero que ahora es el momento de Rey de luchar contra el mal. Luke, todavía en off, repite entonces una línea de Star Wars: The Last Jedi: “nadie ha desaparecido”, antes de que cierta voz estalle en carcajadas.

¿Quién se está riendo? ¿De quién es esa otra voz? La respuesta, sin lugar a dudas, es impactante: es la risa del Emperador Palpatine, supuestamente muerto al final de Star Wars: Episode VI – The Return of the Jedi.

Entonces, ¿realmente se trata de Palpatine? Como solo se escucha una voz y no se ve ningún rostro, es válida la duda. Sin embargo, el mismo actor Ian McDiarmid confirmó en la Star Wars Celebration, donde se presentó originalmente el tráiler, que se trataba de su personaje. De hecho, bromeó frente a todo el público asistente y pidió que pasen de nuevo todo.

En sí, Palpatine, también conocido como Darth Sidious, fue visto por última vez en Star Wars Rebels, donde buscaba la inmortalidad tras asesinar a su maestro, Darth Plagueis. Pero en el canon murió en medio de la Batalla de Endor, en The Return of the Jedi, cuando fue arrojado a un pozo de la Death Star por Darth Vader, antes de la explosión de la estación espacial.

Como en el mismo tráiler de The Rise of Skywalker son vistos los restos de la Death Star en un planeta no identificado, tendría sentido que el fantasma –o algo parecido– de Palpatine sea despertado de entre estos escombros.

Por lo pronto, no hay más información al respecto, pero probablemente en los próximos días serán esbozadas respuestas sobre la inesperada reaparición de Darth Sidious.

Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker será estrenada en diciembre próximo a nivel mundial.