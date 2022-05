La saga de Star Wars marcó hito en la historia del cine desde sus principios. No solo fue aplaudido por renovar el género de la ciencia ficción, por entonces desfasada; sino también por implementar efectos especiales (tanto prácticos como digitales) de manera que aportase un mundo creíble donde se pudiera desarrollar su compleja trama. George Lucas era un visionario que no solo creía en el uso de efectos para atraer mayor audiencia, sino lo implementaba de manera adecuada por si la película requería de ello o no.

Desde maquetas, a trucos visuales, a los últimos efectos generados por computadora; la saga experimentó con todo tipo de efectos para conseguir el resultado deseado. Por eso hoy, el 4 de Mayo (declarado el Día de Star Wars), les traemos las 5 veces que la franquicia nos asombró con particulares efectos.

El equipo de produccion improvisó mucho al inicio de la saga (Foto:Lucasfilm)





Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza - Maquetas por doquier

No fue fácil llegar a producir la primera película de la saga; según la revista Hipertextual, Lucas tardó diez años nomás escribiendo el guion. Siendo todavía un estudiante, Lucas dedicó cada momento a detallar el mundo que había creado, describiendo tanto personajes como naves. Lucas deseaba adaptar todo con el mayor realismo posible. Pero era díficil contentar a ejecutivos y productores, ya que por la década de los 70 la tecnología todavía estaba muy limitada para satisfacer las ambiciones de Lucas.

De forma que para lograr su sueño, Lucas improvisó en varios aspectos para la película. El uso de maquetas para representar naves, por ejemplo, fue idea del director de fotografía Gilbert Taylor. Por otro lado, los supervisores de efectos especiales Richard Edlund y John Dykstra junto al diseñador de producción John Berry se ocuparon de adaptar el concepto de “espacio profundo”, algo que antiguamente se representaba mediante cortinas negras.

Usaron pintura mate, juegos de cámara, iluminación natural y enfoque general sobre el espacio vacío para crear una sensación de oscuridad sin límite. Para el efecto de las explosiones, ocurrieron dentro del estudio en condiciones controladas. Estallidos que se grababan a dos velocidades y que surgiesen efecto sobre la maqueta. La mayoría de las veces, la obra terminaba destruida y el equipo de efectos especiales grababa su destrucción a la mitad de la velocidad usual.

Innovación en El Imperio contraataca

Para la secuela se esperaba mayor innovación con los efectos. Para ello, Edlund innovó con una cámara controlada “por movimiento” para lograr cuadros por minutos. ¿El motivo? La película tiene una buena cantidad de secuencias en el espacio profundo. Así se combinó el sentido de gran escala de la maqueta con la experiencia visual en cámara.

La idea de Lucas era que tanto las naves como el armamento no parecieran de última tecnología sino de uso común- estaban en una guerra, al fin de cuentas. De modo que los movimientos y forma de tripularlas debería ser tan natural como para nosotros lo es conducir. Las cabinas y espacios interiores de las naves debían tener pequeños problemas artesanales para dar a impresión que ya habían sido usadas con mucha frecuencia. EL equipo técnico se reforzó para que cada espacio de las naves pareciera usado. Una visión sobre los pequeños detalles que convirtió a la película en un suceso a gran escala.

La producción se dedicó a que el mundo de las películas se sintiera tan "vivo" como el nuestro.

El retorno del Jedi y la distorsión de la realidad

Con esta película se llegó a lograr el efecto de distorsionar la realidad sin necesidad de efectos de computadoras. Para ello Edlund pensó sobre la idea que el tiempo y la velocidad en naves de alta tecnología se percibe de manera distinta. Usó cámaras hipercontroladas que permitieran capturas a velocidades debajo de lo usual. Antes se había utilizado en reversa o en diferentes número de cuadros para imitar el sentido de la falta de gravedad. Ahora sería una grabación en una velocidad tan lenta que permitiera crear la ilusión de variación temporal.

La escena donde se usa este efecto es en la secuencia del bosque de Endor, donde Luke y Leia pasan por los árboles. La velocidad entre objetivos (árboles, personajes y el resto de la producción) era por completo distinta entre sí. Y de hecho, las secuencias fueron filmadas por separado. Al final se unió todo en una sola toma.

También en esa escena se usó el steadicam o soporte móvil de cámara. Su creador Garrett Brown utilizó un dispositivo para caminar a lo largo del set disparando a menos de un cuadro por segundo. La hazaña técnica permitió la sensación de visión “emborronada” del paso a través de árboles.

Rogue One y las tomas antiguas

Aunque fue una película moderna, lo que destacó de Rogue One fue su apuesta de hacer efectos prácticos. Para ello intercalaron tomas nuevas con tomas antiguas de Una Nueva Esperanza. Por tanto, en varias escenas se puede ver actores y elementos del film original. K-2SO, mientras tanto, fue una combinación entre tecnología artesanal y efectos digitales, pero la mayoría de sus movimientos se basaron en disfraces realistas.

Todos los paisajes de El Mandalorian fueron falsos

Los paisajes de El Mandalorian

El Mandalorian asombró a tanto fans como espectadores casuales por interpretar de manera clásica la esencia de Star Wars. No solo en la creación del mundo, sino también en sus inspiraciones cinematográficas, que fueron las mismas de Lucas cuando recién creó la saga allá por los 70: los Westerns italianos y épicas japonesas (la filmografía de Kurosawa por ejemplo).

En el ámbito técnico la serie sobresalió por sus paisajes, que aunque sean hermosos, son todos completamente falsos. Las escenas eran filmadas frente a gigantescas pantallas LED de seis metros de alto por 23 de diámetro general. A todo lo anterior habría que agregar su curvatura de 270 grados que permitía rodear a los actores o a la escena. Con esta innovación se deshacían por completo de las pantallas verdes.

Para las imágenes a usarse se proyectaban a través de siete computadoras. Para la integración de todas las tomas posibles, se utilizó motor gráfico Unreal Engine 4, del studio Epic Games.