'Star Wars': Disney ya no realizará película sobre ‘Boba Fett’

El blog especializado Deadline confirmó que el estudio Disney, a través de la productora Lucasfilm, ha renunciado al proyecto que tenía en mente sobre una película de ' Star Wars' centrada en el personaje de ‘Boba Fett’.

Tras la decepción comercial de "Solo: A Star Wars Story",el estudio prefiere centrar sus esfuerzos en la serie de televisión "The Mandalorian", que se emitirá a través de la plataforma de streaming de Disney, disponible a partir del próximo año.

La noticia llega cinco meses después de darse a conocer que James Mangold sería quien dirigirá y escribirá la cinta centrada en ‘ Boba Fett’, el popular cazarrecompensas de la franquicia galáctica.

Aunque en un principio ‘Boba Fett’ fue un personaje secundario al que nunca se le veía el rostro, con el paso del tiempo se convirtió en un personaje muy querido por los seguidores de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.

‘Boba Fett’ apareció en las películas "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980), "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983) y "Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002)", así como en la serie de animación "Star Wars: The Clone Wars".

"The Mandalorian", la primera serie de acción real relacionada con la saga de "Star Wars", contará con varios directores de renombre, entre ellos Dave Filoni, Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard y Taika Waititi.

Se trata de un proyecto que cuenta con Jon Favreau (el director de "Iron Man") como guionista y productor ejecutivo y gira en torno a la figura de un misterioso guerrero en la línea de ‘Jango’ y ‘Boba Fett’, cuya historia se desarrollará tras la caída del Imperio y antes del nacimiento de la llamada Primera Orden.

Con información de EFE.