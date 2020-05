Todos los 4 de mayo, los millones de fanáticos de ‘ Star Wars ’ realizan una celebración en honor al universo cinematográfico de la popular saga de películas de George Lucas.

¿Qué significa el ‘May the 4th be with you’ y por qué se festeja? Su traducción al español significa “Que el cuarto esté contigo”, frase que poco sentido tiene.

Sin embargo, esto se trata de juego de palabras entre "fourth" (cuarto, en inglés, usada también para nombrar cualquier día número 4 del mes) y "force" (fuerza), que tienen una fonética similar.

Esta conjetura está relacionada a la frase "Que la fuerza te acompañe" ("May the force be with you"), una de las más recordadas de la serie de películas intergalácticas.

EL ORIGEN

El cambio de la palabra "fuerza" por "cuatro" tiene su origen en la publicación, en 1979, de un mensaje dedicado a Margaret Thatcher en un diario británico.

Aquel artículo de corte político, que al principio no tenía mayor relevancia para la legión de fanáticos de ‘Star Wars’, se convirtió con el tiempo en un saludo emblemático para todos lo seguidores alrededor del mundo.

