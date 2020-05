“Star Wars” es la saga de ciencia ficción más exitosa en la industria del cine. Su historia y personajes son populares en todo el mundo y cuentan con millones de fanáticos que han visto cada película de la franquicia que hasta hoy se mantiene vigente. Esta vez, los seguidores de “La guerra de las galaxias” han estado hablando acerca de la historia de Anakin y Padmé Amidala.

Los fans recordarán que, en “Star Wars Episodio II: El Ataque de los Clones”, el personaje interpretado por Hayden Christensen intenta por todos los medios conquistar al personaje de Natalie Portman. Sin embargo, lo que se suponía que era una escena romántica entre el Jedi y Padmé Amidala terminó por convertirse en un momento ridículo, ya que Anakin simplemente dice “Odio la arena”.

Film Title: Star Wars Episode II: Attack Of The Clones.

De ahí surgieron varias teorías de cómo fue que Skywalker logró conseguir el amor de la joven, en las que se alega que seguro usó sus poderes mentales jedi, o quizá un adolescente inexperto había escrito ese dialogo.

Esta última opción les pareció adecuada a los escritores del nuevo cómic basado en la saga llamada ‘Star Wars Tag & Bink Episode I: Revenge of the Clone Menace’ publicado por la editorial Dark Horse, y allí dan una explicación de dónde y cuándo es que Anakin obtuvo esas líneas. Cabe señalar que esta historieta pretendía ser más una crítica en forma de sátira y no formar parte del canon, pero funciona perfecto como explicación para entender el desliz romántico que vimos en la película.

¿CÓMO ANAKIN SEDUJO A PADMÉ CON UN DIÁLOGO TERRIBLE?

El cómic muestra a dos adolescentes Padawan, Tag y Bink, que se destacan por ser los Jedi más incompetentes que podrían haber llegado al templo. Cuando intentan hacer trampa en una prueba, borran accidentalmente algunos elementos de los Archivos Jedi (explican por qué Obi-Wan Kenobi no pudo localizar un mapa del planeta Kamino).

Entonces, los dos muchachos deciden no pasar por la ciudad para no ser descubiertos y evitarse problemas. Esta travesía los termina por conducir al mismo transporte en que viajan Anakin Skywalker y Padmé Amidala, lo que hace que el “Elegido” los descubra.

Al quedar expuestos, Tag ofrece ayudarle a Anakin a conquistar a Padmé, y le da un guion detallado sobre lo que tiene que decir. Pero el futuro Darth Vader decide improvisar y es aquí en donde le dice a su amada que odia la arena. Más tarde se puede ver que el personaje justifica el haberse salido de guion y haber hecho el comentario con la finalidad de remarcar las diferencias que hay entre ellos ya que según él “los opuestos se atraen”.

La historia está en el comic de “Star Wars”

En un intento por solucionar este desliz, los jóvenes padawan sugieren que Anakin prepare una cena romántica para Padmé. Como sabemos así sucede, y en el cómic podemos ver como estos dos pillos se esconden detrás de las cortinas para ir orientando a su aprendiz de ligue.

Tag consigue que Anakin diga la "línea cuarenta" del guion ("podríamos mantenerlo en secreto" y luego le ordena que acepte el rechazo por parte de Padmé y se aleje, lo que hace que ella corra a los brazos de Anakin. De acuerdo con Tag, esta táctica se llama “principio de captura y liberación".

¿Qué pasó después con estos aspirantes a Jedi? De acuerdo con el cómic los dos pasan tres años tratando de regresar al Templo Jedi, solo que cuando lo logran se encuentran con que un malvado Anakin está matando jóvenes. Afortunadamente, Anakin reconoce a Tag y Bink y decide perdonarlos en agradecimiento por ayudarlo a seducir a Padmé. Prometiendo a los niños que, si se encuentran de nuevo, los matará.

La historia está en el comic de “Star Wars”

