¿Qué es un spin-off en el cine y las series de televisión?

Ya se ha vuelto común que en las series de televisión y el cine apliquen mucho el arte del spin-off que se traduce como cualquier trabajo narrativo que toma de otro proyecto algún elemento principal para desarrollarlo con su propia historia.

Esto se hace referencia a un personaje que cuenta con su propio espacio, su propio universo y hechos que lo rodean.

Este tipo de situaciones buscan darle un nuevo giro a una serie o película exitosa, desde el punto de vista de cierto personaje, que en su momento fue secundario, pero capto la atención del público, lo suficiente como para desprenderse como una historia original y terminar como protagonista, cuando antes era el secundario de alguien más.

Pero no todos funcionan y logran el éxito que obtuvieron con la historia original y claro ejemplo es la serie de Matt LeBlanc el en spin-off “Joey” cuya suerte fue menos afortunada que en Friends.

La historia que alcanzó a ser un gran éxito fue sin duda fueron Los Simpson. Esta familia era transmitida originalmente en formato de cortometrajes en The Tracey Ullman Show (1987-1990).

Aparecían antes y después de cada espacio publicitario durante las primeras tres temporadas del programa, desde abril de 1987 hasta mayo de 1989, año en el que debutaron independientemente en la televisión y hasta el día de hoy siguen vigentes.

¿Cuáles son los Spin-off más exitosos?

Bates Motel (2013)

Es un spin-off a modo de precuela de Psycho (1960), la mítica película de Alfred Hitchcock. Fue producida por Universal Televisión para la cadena A&E. La quinta temporada del thriller fue emitido el 20 de febrero de 2017 y estuvo adaptada a los eventos de Psicosis.



El rey Escorpión (2002)

En ese año el famoso actor Dwayne Johnson protagonizó la película “El rey Escorpión”, una precuela spin-off de The Mummy que fue estrenada en 1999 y protagonizada por Brendan Fraser.



The Flash (2014)

De Arrow (2012), surgió The Flash. La historia se basa en el superhéroe de DC Comics, Flash, específicamente en Barry Allen, que comparte el mismo universo con el multimillonario playboy Oliver Queen.



X-Men Origins: Wolverine (2009)

Hugh Jackman fue el encargado de interpretar al poderoso Logan y escarbar en el pasado de Wolverine y sin duda fue una de las películas que mucho éxito, tanto que tuvo tres películas: The Wolverine y Logan.



Sin duda la historia que ha tenido más spin-off ha sido Star Wars. La primera película se estrenó en 1977 y desde ese momento se han sumado diversas novelas, series de televisión, videojuegos, historietas y filmes.



Entre los spin –off están Caravan of Courage (1984), Star Wars: Holliday Special, o The Battle for Endor (1985), “Rogue One” (2016) , "Han Solo" (2018) y las próximas series animadas de Marvel.



Nos tomaría mucho tiempo hacer mención de las diversas historias de series de televisión y cine que han tenido un spin-off, pero la verdad de este arte es que nos permiten explorar mucho más versiones sobre nuestros personajes favoritos y disfrutar de los diversos universos que se crean.