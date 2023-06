“Spider-man a través del Spider-verso” ingresó a nuestra cartelera este miércoles 31 de mayo. La secuela de la exitosa primera entrega “Spider-man: in to the Spider-verse” consiguió imponerse en la taquilla ganándose el lugar al mejor estreno de la semana. La suma total de fanáticos que abarrotaron las salas el jueves 1 fue de 36,271 espectadores, destronando y dejando en segundo lugar a “Rápidos y Furiosos X” que llevó 32,642 asistentes. El tercer lugar fue para “La Sirenita”, con 23,579 personas. Definitivamente un gran arranque para la saga del hombre araña, que sumando el número de asistentes al estreno del miércoles ha conseguido hasta el momento cerca de 90 mil espectadores. Definitivamente el mejor estreno de la saga de Sony.

La nueva película producida por Columbia Pictures y Sony Pictures Animation en asociación con Marvel y distribuida por Sony Pictures Releasing, nos trae de vuelta a Spider-man, Miles Morales; quien deberá viajar a través del Spider-verso para encontrarse con un equipo élite de Spideys encargado de proteger su existencia misma, que harán que tenga que redefinir lo que significa ser un héroe.

Spider-man: A través del Spider-verso, continúa la historia de Miles Morales, quien inesperadamente es abordado por su amiga e interés amoroso, Gwen Stacy, esta le comenta que necesita ayuda para completar una misión de salvar cada universo de los Spidies, ya que un villano está acechándolos y que podría causar un desastre en el multiverso.

Spider-man: a través del spider-verso ya se encuentra en cines. Para más información sobre éste y otros títulos, visita la página oficial de Sony Pictures.

