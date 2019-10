Sony Pictures y Disney anunciaron el pasado viernes 27 que trabajarán juntos una nueva película sobre Spider-Man con Tom Holland como protagonista. Esta decisión llega un mes después de que en agosto ambas compañías rompieran su colaboración en torno al superhéroe arácnido de Marvel.

Disney, propietaria de Marvel Studios, y Sony Pictures, que tiene los derechos sobre Spider-Man, planea estrenar el 16 de julio de 2021 este nuevo largometraje que dará continuidad a "Spider-Man: Homecoming" (2017) y "Spider-Man: Far from Home" (2019).

La noticia emocionó a los fanáticos de Spider-Man, que celebraron el acuerdo. Por su parte, Tom Halland expresó su alegría de volver a interpretar a este increíble personaje a través de sis redes sociales, donde compartió una reconocida escena de Leonardo DiCaprio que dice: “¿Saben qué? No me voy. No me voy. ¡No me voy! El ‘show’ continua”.

Tras esta noticia, se dio a conocer que los guionistas Matt Sazama y Burk Sharpless han sido contratados para escribir una película de uno de los personajes nucleares del universo de Spider-Man: Madame Web.

Collider informó que Matt Sazama y Burk Sharpless —escritores de la venidera Morbius—, estarán a cargo de adaptar una de las historias más curiosas de la casa de las Ideas. No hay más detalles sobre el resto del equipo que acompañará al dúo, ni tampoco el argumento de la posible historia que llegará a la pantalla grande.

Este proyecto hace que el universo de Spider-Man se expanda aún más, ya que Madame Webb tiene la clave de un multiverso compartido. Pero ¿sabes quién es Madame Web? Aquí te contamos todos los detalles de este personaje.

¿QUIÉN ES MADAME WEB?

La historia de Cassandra Webb —que debe su nombre a la mitológica Sacerdotisa de Apolo convertida en pitonisa— es con toda seguridad, una de las más intrigantes del amplio mundo de superhéroes de Marvel y sobre todo, el asociado a Spider-Man.

Nacida en Salem (Oregón), se trata de una mutante que sufre un padecimiento degenerativo neuromuscular que luego de un corto período de tiempo, la deja paralizada y ciega.

Sin embargo, la incapacidad le permitirá desarrollar todo tipo de dones psíquicos, como telepatía, clarividencia, precognición, lo que le permitirá vencer sus limitaciones físicas a un nivel extraordinario.

Llamada “Madame Web” por la máquina de soporte vital que la mantiene viva —y que tiene el aspecto de una tela de araña—, el personaje ha sido centro de todo tipo de historias relacionadas con el lado más oscuro del universo de Spider-Man.

Madame Web, el misterioso personaje de Marvel. (Foto: Marvel)

Cabe señalar que Madame Web apareció por primera vez en “The Amazing Spider-Man” # 210, publicado en noviembre de 1980 y fue creado por el escritor Denny O'Neil y el artista John Romita, Jr. Ella es generalmente representada como un personaje secundario en la serie cómic Spider-Man.

Cassandra es la abuela de Charlotte Witter —la versión maligna y violenta de Spider Woman— y de alguna manera, creó a la segunda versión del personaje que luchó junto a Los Vengadores, al transferir sus poderes psíquicos al encontrarse mortalmente herida.

De modo que Cassandra no es solamente parte de la mitología de Spider-Man, sino el centro de varias historias paralelas que Sony podría utilizar para crear una versión cinematográfica siniestra de los personajes de Marvel que le pertenecen.