“Spider-Man: No Way Home” se ha convertido en aquello de lo que todo el mundo habla. No solo es el mejor estreno en tiempos de pandemia, sino que también ha roto el record en preventa, superando a “Avengers: End Game”. Recientemente atrajo 1,035,641 asistentes durante el fin de semana, en nuestro país.

Sin lugar a duda, la nueva película del UCM, ha demostrado que el cine sigue vigente y que pese a la pandemia vuelve a ocupar el lugar de entretenimiento que siempre tuvo.

Aun las cifras vienen actualizándose, pero hasta el momento más de un millón de peruanos ya vio la esperada película, pese a las restricciones del gobierno de mantener un aforo de 40%. Frente a la alta demanda de tickets, las cadenas de cine han optado por abrir nuevos horarios, desde muy temprano, para satisfacer al consumidor.

“Spider-man: Sin Camino a Casa” llegó a cines el pasado 16 de diciembre y aún espera seguir batiendo records en ventas en las próximas semanas.

Estos son los logros increíbles que nos ha dejado esta nueva cinta de Marvel Studios:

Mejor fin de semana de un estreno de Sony

Mejor fin de semana de un estreno durante la pandemia

Segundo mejor fin de semana de un estreno de todos los tiempos

Segundo mejor fin de semana de un estreno Marvel

El tercer estreno más taquillero de la historia

La última entrega de la saga del hombre araña, logró el tercer mejor estreno en la historia del cine con ingresos de 253 millones de dólares, según estimaciones provisionales de la firma especializada Exhibitor Relations publicadas este domingo 19 de diciembre.

Muy anticipado por Hollywood y la industria cinematográfica y postergado por la pandemia de COVID-19, el filme solo es superado por “Avengers: Endgame” (357 millones de dólares) y “Avengers: Infinity War” (258 millones) en los anales de los mejores estrenos, según el sitio especializado Box Office Mojo.

