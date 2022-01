“Spider-Man: No Way Home” llegó en las últimas semanas de 2021 para darle a la industria cinematográfica una muestra de cómo eran las cosas antes de la pandemia del coronavirus, al punto de convertirse en una de las películas más taquilleras de toda la historia. Y mucho tiene que ver la presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield, dos de los actores que se pusieron en la piel del héroe arácnido.

La inclusión de los predecesores de Holland, Maguire y Garfield, ha sido el aspecto más comentado de “Spider-Man: No Way Home”, incluso semanas después de su estreno. Los actores tomaron parte en el tercer acto de la película, pero hubo ideas fugaces para expandir sus roles. De hecho, no solo los querían en la trama, sino que había planes de contar con ellos en alguna escena post-créditos. Al menos, eso es lo que dijeron los guionistas Erik Sommers y Chris McKenna en una entrevista con Variety.

LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE TOBEY MAGUIRE Y ANDREW GARFIELD

Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecieron al lado de Tom Holland para enfrentarse a los villanos de sus universos. Pero la idea de su regreso también fue pensada para una escena exclusiva después de los créditos. Hablando con Variety sobre todos los giros y vueltas de “Spider-Man: No Way Home”, los guionistas Erik Sommers y Chris McKenna admitieron que consideraron incluir a los dos actores en los post-créditos de la película.

Los tres Spider-man del multiverse aparcen en “Spider-Man: No Way Home” (Foto: Marvel Studios)

“Incluso dijimos ‘¡Oh, podríamos hacer una etiqueta [post-créditos] con esta! ¡Podríamos hacer una etiqueta con esa!’”, dijo McKenna. Sommers agregó: “¿Podemos hacer un programa de televisión con los dos viajando en una camioneta resolviendo misterios?”, en son de broma.

Desde la perspectiva de la narración, el concepto de multiverso es una gran oportunidad para que los creativos lo exploten al máximo. Todo es posible con el multiverso, y los momentos Maguire/Garfield de “No Way Home” aparentemente han abierto una nueva vía de posibilidades de historias.

Agregar algunas escenas adicionales con ellos en los créditos, quizás ofreciendo un vistazo de sus vidas en sus universos adecuados, habría sido una excelente manera de culminar la película. En cambio, los créditos reales tenían una escena que terminaba la historia de los post-créditos de “Venom 2″ y el avance de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

En otra parte de la entrevista, McKenna y Sommers se refirieron a la posibilidad de sacar algunas escenas de “No Way Home” que no estuvieron en el corte final para algunas futuras películas. Ambos parecían interesados en la idea, al igual que los propios fanáticos. Sin embargo, no hay nada en proceso en este momento.

Hubo también breves rumores de la realización de “The Amazing Spider-Man 3″ con Andrew Garfield, pero luego fueron desacreditados. Una escena post-créditos podría haber ofrecido una mejor idea de hacia dónde se dirigen los Peter Parker alternativos, pero lamentablemente no sucedió.