Hicieron su trabajo. ‘ Spider-Man: No Way Home ’ es la mejor película que se ha hecho del superhéroe arácnido hasta el momento y, sin duda, la mejor de la era Tom Holland por mucho. Repleta de guiños a todas las películas anteriores, fan service merecido para sus queridos seguidores, pero sobre todo, toman el riesgo y le dan al Spidey de Holland lo que necesitaba: el heroísmo y autosacrificio que tanto caracteriza al ‘amigable vecino’.

Spider-Man, a diferencia de quizá los demás superhéroes a los que estamos acostumbrados, ya sea en los cómics o en las recientes películas, logra la simpatía de muchos por la cercanía de sus conflictos existenciales, que sentimos tan nuestros, tan locales y mundanos que nos obligan a empatizar con este héroe. Por algo era el personaje favorito del gran Stan Lee.

Benedict Cumberbatch stars as Doctor Strange and Tom Holland stars as Spider-Man/Peter Parker in Columbia Pictures' SPIDER-MAN: NO WAY HOME.

Spider-Man and Electro in Columbia Pictures' SPIDER-MAN: NO WAY HOME.

Sin embargo, debido al monstruo en el que se estaba convirtiendo el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), los problemas de derechos con Sony y la existencia de dos sagas previas de Spider-Man con sus respectivos actores, hicieron que el Spider-Man de Tom Holland no alcanzara lo que muchos fans querían de este personaje.

Una saga con un actor que no lograba despegar del todo y mayormente se veía relegado por el ‘Buitre’ de Michael Keaton o el ‘Mysterio’ de Jake Gyllenhaal, sus grandes y carismáticos villanos. A esto se sumaba la dependencia del personaje con Tony Stark y dejaba relegado todo lo que hace a Spider-Man tan querido por los fans. ¿Dónde está el tío Ben y su gran lección de vida?¿Dónde está el chico nerd que sufría bullying en la escuela?¿Dónde están sus problemas financieros, su pobreza y dificultades para salir adelante?¿Dónde está su deseo de siempre hacer lo correcto por encima de sus deseos personales?¿En serio Spider-Man le habría dicho no a Nick Fury para irse de paseo con sus amigos por Europa a sabiendas de que el planeta puede ser destruido? Definitivamente algo no cuadraba con este Spidey.

Tom Holland on the set of Columbia Pictures' SPIDER-MAN: NO WAY HOME.

Parecía que todo no pintaba muy bien para Tom Holland, hasta que llegó ‘Spider-Man: No Way Home’. No hay que engañarnos, la expectativa que generaron los avances de esta película, con la aparición de los villanos de las sagas anteriores que confirmaban el multiverso de Spider-Man, es abrumadora. Y la idea de ver en pantalla grande uno de los máximos crossover del subgénero de superhéroes dotan a esta película de un halo de evento mundial que seguramente se verá reflejado en las cifras de taquilla.

Pero más allá de la expectativa generada por estos detalles no menores y comprensibles, ¿esta es una buena película? Yo creo que sí, no una obra maestra, pero hicieron el trabajo de entender lo que muchos pedíamos del personaje y lo plasmaron en el film sin descuidar la diversión, la acción y el drama.

Doc Ock (Alfred Molina) and Spider-Man battle it out in Columbia Pictures' SPIDER-MAN: NO WAY HOME.

Electro, Sandman and Lizard from SPIDER-MAN: NO WAY HOME.

Este es el mejor trabajo de Holland como Peter Parker y Spidey hasta la fecha, pues el guion se arriesga y decide llevarlo a extremos emocionales que nunca antes había tocado, para culminar en un acto final reflexivo y conmovedor que hace justicia al heroísmo, el autosacrificio y el sentido de lo que es correcto que siempre han sido fundamentales para el atractivo de Spider-Man.

El retorno de los actores que interpretaron a los villanos de Spider-Man son un gran plus para esta película. Contar con el talento y la presencia de Alfred Molina o Jamie Foxx es innegable. Pero uno inevitablemente se saca el sombrero frente al talentoso Willen Dafoe, quien retorna como el Duende Verde y conduce las acciones del tercer acto de la película con una actuación magnífica que me hace preguntar ¿Por qué DC no lo llama para que interprete al Joker?

Green Goblin from Columbia Pictures' SPIDER-MAN: NO WAY HOME.

Con todo esto ahora cabría preguntarnos cuál es el futuro que le espera a este joven actor y su personaje. Sony está construyendo su propio universo de películas con otros villanos antihéroes de Spider-Man como Venom o Morbius, pero el UCM y los fans parecen necesitar mucho más del amigable vecino. Solo queda esperar.

Tom Holland stars as Peter Parker/Spider-Man in Columbia Pictures' SPIDER-MAN: NO WAY HOME.

VIDEO RECOMENDADO

Spider-Man: No Way Home presentó su segundo tráiler oficial y en esta edición de #Fans21 Alvaro Treneman analiza el trailer que ha dejado a muchos con las ganas de que el estreno se adelante ¿Se confirma el spiderverso?, ¿Tobey Maguire y Andrew Garfield serán parte de lo nuevo de Marvel?