¡Atención fanáticos de Marvel! 'Spider-Man: Homecoming' se convirtió en la película de superhéroes más taquillera del 2017 gracias a su éxito en China y Corea del Sur.

La película protagonizada por Tom Holland obtuvo más de US$ 874 millones de dólares en todo el mundo. Una cifra sólo superada hasta ahora, por Sony, con 'Spider-Man 3', protagonizada por Tobey Maguire.

Con esta cifra, el filme desplazó a 'Wonder Woman' y 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2', quienes ganaron US$ 819 y US$ 863 millones respectivamente.

Según informó Collider, esta cifra se debe al éxito de los superhéroes en el continente asiático. En China logró recaudar US$ 69 millones, mientras que en Corea del Sur recaudó US$25,4 millones.