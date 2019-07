“Spider-Man: Far From Home”: el cameo de la escena post-créditos del que todos hablan

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER | “Spider-Man: Far From Home” ya se encuentra en las salas de cine del mundo y los fanáticos del superhéroe han empezado a inundar las redes sociales con sus reacciones y pensamientos. Muchos, con spoiler incluido. La nueva película sobre el arácnido marca el final de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y es precedida por la taquillera “Avengers: Endgame”.

En este nuevo filme Peter Parker (Tom Holland) se enfrenta a extraños monstruos durante unas vacaciones por Europa y encuentra a un aliado en el enigmático Mysterio (Jake Gyllenhaal). Pero algo más que la trama ha llamado la atención de los más atentos fanáticos, al punto de llevarlos a la locura, y es que Marvel presenta un asombroso cameo en la primera escena post-créditos.

El momento en cuestión no solo es una fantástica adición a la historia actual de Spider-Man, sino que es considerado el mejor cameo en la historia de más de una década del MCU.

ALERTA DE SPOILER. A continuación, se mencionarán algunos spoiler de “Spider-Man: Far From Home”, si aún no viste la cinta es mejor que no continúes leyendo. Pero si ya lo hiciste, o no te afecta mucho los spoilers, no hay ningún problema.

En la primera escena post-créditos, JK Simmons aparece en una gran pantalla de televisión en el centro de Nueva York como J. Jonah Jameson, el editor en jefe del Daily Bugle de la trilogía original de Spider-Man, dirigida por Sam Raimi.

Esta escena ha sido aplaudida por los espectadores, quienes además señalan que Simmons y su personaje encajan a la perfección y se echaba de menos en las anteriores entregas, sobre todo, porque algunos señalaban que nunca lo volveríamos a ver.

De otro lado, cuando se anunció que Spider-Man se uniría a la MCU, hubo tres decisiones de casting importantes que instantáneamente pasaron por la mente de todos los fans: Peter Parker, Tía May y J. Jonah Jameson. Spider-Man y la tía May, evidentemente eran importantes para la historia. Sin embargo, J. Jonah Jameson no lo es, como ya pudimos comprobar en las últimas cintas del héroe arácnido.

El editor del Daily Bugle no es necesario para el desarrollo de la historia de Peter, pero ¿por qué a los fanáticos les importa mucho quién lo interprete? Según Comicbook, porque JK Simmons convirtió a un buen personaje secundario en una gran leyenda del cómic en las pantallas de cine. Por ello, los fans estaban al pendiente de quién sería el actor que diera vida a este personaje en “Spider-Man: Far From”. Es por eso que este cameo les resulta brillante, pues consideran que tanto Sony y Marvel Studios realmente escucharon lo que los fanáticos querían.

El cameo de J. Jonah Jameson es comparado con los que hicieron Stan Lee, Lou Ferrigno o Nathan Fillion. Poner a Simmons como Jameson en la escena post-créditos de una de las películas más esperadas del año es un gran acierto. No podría haber sido más impactante para el público.