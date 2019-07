“Spider-Man: Far From Home”: ¿por qué Peter Parker y Nick Fury no se conocieron en “Avengers: Endgame”?

Con el estreno de “Spider-Man: Far From Home”, las interrogantes que dejó los eventos de “Avengers: Endgame” se disiparon. Al menos, parece que así fue. Como recordarás, la última película de los ‘Vengadores’ creó importantes cambios en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), en particular la muerte de Iron Man y Black Widow. En tanto, Steve Rogers sobrevivió a la batalla contra Thanos, pero optó por viajar en el tiempo para vivir sus días con Peggy Carter, creando un gran vacío en el mundo de los superhéroes en el futuro.

Por otro lado, en los tráilers de “Spider-Man: Far From Home”, hemos podido ver como Nick Fury cuenta con Spider-Man para que se convierta en el héroe que Iron Man creía que podía ser. Ahora, con la película ya estrenada, se explica cómo pasó todo de manera hilarante e, incluso, detalla porqué Peter Parker y Nick Fury no se conocieron antes.

ADVERTENCIA: Spoilers de “Spider-Man Far From”, a continuación.

Al principio de “Spider-Man: Far From”, Happy Hogan se acerca a Peter Parker para hacerle saber que Nick Fury intenta contactarlo, peor Peter no le presta mucha atención pues su cabeza está enfocada en su próximo viaje a Europa. Sin embargo, Futy logra alcanzarlo mientras disfruta del viaje escolar, aunque previo al encuentro Fury tranquiliza a Ned Leeds (amigo de Peter) para que no sea partícipe de la conversación secreta.

Parker se sorprende por las drásticas medidas de Fury, y este explica que aunque lo vio en el funeral de sus compañeros caídos, no pensó que fuera el momento oportuno para acercarse a él y hablar sobre los futuros esfuerzos para salvar el mundo.

“Te vi en el funeral, pero no pensé que fuera un buen momento para intercambiar números”, bromea Fury.

Fury y Spider-Man pueden no parecer la pareja más obvia en el MCU, pero su química en la cinta lo convierte en una aventura emocionante. (Foto: Marvel Studios) Fury y Spider-Man pueden no parecer la pareja más obvia en el MCU, pero su química en la cinta lo convierte en una aventura emocionante. (Foto: Marvel Studios) Fury y Spider-Man pueden no parecer la pareja más obvia en el MCU, pero su química en la cinta lo convierte en una aventura emocionante. (Foto: Marvel Studios)

Cabe señalar que algunos de estos detalles fueron insinuados previo al estreno, durante la campaña publicitaria de la película, pero al verlo en pantalla es realmente un momento gracioso, con Samuel L. Jackson mostrando a la perfección el sarcasmo de Fury cuando el Parker de Tom Holland reacciona con la combinación correcta de asombro e intimidación.

Fury y Spider-Man pueden no parecer la pareja más obvia en el MCU, pero su química en “Far From Home” lo convierte en una aventura emocionante.

Jon Watts, director de la película habló sobre el encuentro de ambos personajes en “Far From Home”. “Siempre quise poner a nuestro idealista héroe adolescente Peter Parker contra un super espía cansado del mundo como Nick Fury” ", señaló.

“Siempre pensé que sería una gran combinación de conflicto y relación para explorar. Eso fue algo que estaba en mi primer lanzamiento y en mi primera reunión con Marvel. Yo estaba como, 'quiero ver que este chico se enfrente a este hijo de p***’, ¿sabes?”, agregó Watts.

Asimismo, el director señala que hay una capa adicional a la furia que viene a la vida de Peter y es que el joven superhéroe se recuperará de la muerte de Tony Stark, por lo que Fury desempeñará un papel completamente diferente en la vida de Parker.

“Tony Stark es como el tío rico y de apoyo”. Watts continuó. “Nick Fury se parece más a la media, el nuevo padrastro. Y pensé que sería muy divertido ver a esos dos mundos chocar”, finalizó.