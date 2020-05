“Spider-Man” fue una de las películas más icónicas de Sony Pictures en el año 2002, por no decir la más importante.estrenada ese año. De la mano con Sam Raimi, los fans de todo el mundo vieron la interpretación del famoso Hombre Araña de Marvel Comics en la pantalla grande, siendo su intérprete principal Tobey Maguire que acompañó al papel durante varios años para tres películas distintas.

Y de hecho existía una cuarta película que nunca vio la luz. Diez años después del primer estreno, en 2012, Sony Pictures reinició el mundo de Spider-Man con Andrew Garfield, actor que llevó a la vida a Peter Parker en “The Amazing Spider-Man” y luego a una secuela en 2014. Al final, esta adaptación tampoco duró mucho y se terminó por hacer un tercer cambio de actor principal. Para el 2017, Tom Holland se convertiría en el único Hombre Araña que está dentro del universo creado por Marvel Studios y Sony Pictures.

Sin embargo, para muchos Tobey Maguire sigue siendo el perfecto intérprete para Peter Parker, ya que en su infancia vieron al héroe de las historietas encarnarse bajo la tutela de este actor. Ahora que ya han pasado muchos años y cada vez se hace más lejana la idea de que Maguire regrese a la pantalla grande como Spider-Man, muchos se preguntan qué pasó con la cuarta parte de su serie de películas que nunca se concretó.

¿Qué pasó entre Sam Raimi y Sony Pictures para evitar la realización de la cuarta parte? Según lo que informa Screenrant, el reparto de esta película iba a tener a actores de primera categoría además de villanos clásicos de los cómics de Marvel, pero por diversos motivos, esta alianza se desintegró.

¿QUÉ PASÓ CON “SPIDER-MAN” 4 DE SAM RAIMI?

Tobey Maguire como Spider-Man (Foto Sony Pictures)

La cuarta parte de las películas de “Spider-Man” de Sam Raimi iba a tener un giro enorme como la inclusión de Mysterio, Felicia Hardy y Vulture. Este último se convirtió en el villano principal de las nuevas películas con Tom Holland, pero en su momento iba a ser interpretado por John Malkovich aunque también Ben Kingsley estaba dentro de las posibilidades en la elección del director.

La idea original era que “Spider-Man” 3 involucrara a Vulture para luego enganchar una trama que configurara “Spider-Man” 4, pero al final esta trama principal fue reemplazada por la de Venom. Hasta aquí lo único que iba a hacer Raimi era introducir al villano alado al mundo del Hombre Araña en la pantalla grande.

Spider-Man 4 según el concepto de Planet Henderson (Foto: P Henderson)

Malkovich estaba listo para unirse al proyecto junto a Anne Hathaway, quien se convertiría en Felicia Hardy y mejor conocía en los cómics como Black Cat. No se sabe exactamente qué pasaría con ella, pero en su historia ella siempre ha sido un interés romántico para Peter Parker. Además, también estaba en espera Bruce Campbell, quien ya quería revelar su verdadera identidad como Mysterio ya que hasta el momento solo había tenido unos cameos cómicos.

Spider-Man 4 según el concepto de Planet Henderson (Foto: P Henderson)

El arte conceptual de Planet Henderson ayudó a todos a entender que “Spider-Man” 4 no solamente era una idea vaga, sino que ya se estaba trabajando en su guión. En una entrevista con Vulture en 2013, Raimi dijo: “Realmente fue la ruptura más amigable y menos dramática: era simplemente que teníamos una fecha límite y no podía hacer que la historia funcionara en un nivel que quería que funcionara." Teniendo en cuenta que Sony tenía un acuerdo en el que tenían que lanzar una película de Spider-Man cada pocos años o los derechos volverían a Marvel, es comprensible que quisieran ver un lanzamiento de la película más temprano que tarde.

Después de “Spider-Man” 3, Raimi quería asegurarse de que su siguiente parte fuera lo mejor posible, hasta incluso confesó cómo se sentía con su última película: “Estaba muy descontento con Spider-Man 3, y quería hacer que Spider-Man 4 termine con una nota muy alta, el mejor Spider-Man de todos. Pero no pude reunir el guión a tiempo, debido a mis propias fallas, y le dije a Sony: 'No quiero hacer una película que sea menos que genial, así que creo que no deberíamos hacerla. Continúa con tu reinicio, que has estado planeando de todos modos.”

A pesar de que Raimi tenía el control creativo sobre la película, no pudo cumplir con el plazo que tenía para mayo de 2011, por lo que “Spider-Man” 4 no sucedió en absoluto y “The Amazing Spider-Man” con Andrew Garfield reinició la franquicia. Lastimosamente ninguna de las películas del 2012 o el 2014 tuvieron buenos resultados a pesar de ser ideadas para formar una serie propia. Lo cierto es que Sony Pictures tuvo que rehacer nuevamente el universo del Hombre Araña y así fue como se llegó a Tom Holland.

Sam Raimi explicando una escena de Spider-Man (Foto: Sony Pictures)

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Spider-Man del 2002, película dirigida por Sam Reimi y protagonizada por Tobey Maguire