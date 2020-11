Marvel al incorporar el multiverso en “Spider-Man 3” hace posible que Ned Leeds (Jacob Batalon) se convierta en el Hobgoblin en el Universo Cinematográfico de Marvel. En las películas, Ned es el mejor amigo de Peter Parker (Tom Holland) y uno de sus aliados más cercanos. En Marvel Cómics, Ned se convierte en Hobgoblin, un villano clásico de ‘Spidey’ con similiar concepto que su mayor enemigo, Green Goblin.

Ned, quien ha estado al tanto de la identidad secreta de Peter desde el principio de “Spider-Man: Homecoming” , ha sido su confidente de mayor confianza en el Universo Cinematográfico de Marvel. Hasta ahora, el personaje ha aparecido en cuatro películas, incluidas las películas de “Spider-Man”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame”.

En los cómics, Ned Leeds trabajó como periodista en el Daily Planet con J. Jonah Jameson y fue el esposo de la primera novia de Peter en la secundaria, Betty Brant. Parker confiaba mucho en él hasta que su reputación fue arruinada por el descubrimiento de que él era el Hobgoblin. Un giro posterior reveló que solo operaba como el villano de Marvel Comics porque el verdadero Hobgoblin, Roderick Kingsley, le había lavado el cerebro. Desafortunadamente, Ned murió antes de que se pudiera restaurar su buen nombre, lo que dejó a Spider-Man con una carga de culpa durante bastante tiempo.

Por otro lado, el MCU aún no ha usado Hobgoblin, pero una oportunidad podría llegar en “Spider-Man 3”, que contará con apariciones de Electro (Jamie Foxx) y Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) de “The Amazing Spider-Man 2”. La inclusión de ambos personajes proporciona una fuerte evidencia que la película involucrará el multiverso, como las otras versiones del superhéroe, como el propio Wall Crawler o la versión de Tobey Maguire. A continuación, conoce las razones del por qué “Spider-Man 3”, utilizará los elementos del multiverso de la película para convertir a Ned Leeds en el propio Hobgoblin del MCU, según revela Screen Rant.

JACOB BATALON SE VE DIFERENTE EN “SPIDER-MAN 3”

El actor Jacob Batalon, quien regresará como Ned Leeds en “Spider-Man 3”, ha perdido unos kilos demás desde la anterior película, lo que le permitirá tener un aspecto mucho más delgado para la tan esperada tercera entrega en la franquicia. Por supuesto, podría ser que la pérdida de peso fuera una elección personal, pero muchos creen que el actor perdió peso para su papel en la película.

De ser esto cierto, es válido pensar que su papel en “Spider-Man 3” será diferente de los que tuvo en “Homecoming” y “Far from Home”. Sobre todo, porque su físico no había importado realmente para la historia hasta ahora.

JACOB BATALON QUIERE QUE NED LEEDS SE CONVIERTA EN HOBGOBLIN (COMO LOS CÓMICS)

Ser parte de la lucha es algo que Jacob Batalon podría hacer como Ned Leeds si se convirtiera en el Hobgoblin como lo hizo el personaje del cómic en la década de 1980. Cabe señalar que ser el Hobgoblin de MCU es lo que el actor siempre ha querido. En 2019, expresó su interés en acercar a Ned a las raíces de su cómic y transformarse en el villano. También ha hablado de convertirse de alguna manera en miembro del icónico equipo de villanos de “Spider-Man”, los Sinister Six.

NED LEEDS DE MCU NO PUEDE CONVERTIRSE EN HOBGOBLIN EN "SPIDER-MAN 3″

Por mucho que Batalon quiera ser Hobgoblin, simplemente no parece ser una trayectoria probable para su versión del personaje. No ha habido una configuración para ese papel, y no tendría mucho sentido que alguien tan bueno y leal como Ned se convirtiera en enemigo de Spider-Man. Por supuesto, la versión de cómic tampoco era un verdadero villano, por lo que Marvel teóricamente podría seguir los orígenes y que Roderick Kingsley u otra persona le lavaran el cerebro.

Sin embargo, de acuerdo con Screen Rant, esto no funcionaría para la historia. En primer lugar, Ned siendo un villano arruinaría la dinámica divertida entre su personaje y Peter. Además, una gran parte de su propósito en el MCU ha sido darle un alivio cómico a la trama. De hecho, sería extraño que Marvel se alejara de esto por completo y entregara una historia tan oscura en la que se transforma en el villano de Spider-Man en contra de su voluntad. Por ello parece lejano que se convierta en su contraparte de los cómics.

NED SERÁ HOBGOBLIN EN “SPIDER-MAN 3”, SEGÚN TEORÍA

El Ned Leeds de las películas puede estar a salvo del destino del personaje de los cómics, pero el multiverso de “Spider-Man 3” abre la puerta para que un nuevo Ned Leeds se convierta en Hobgoblin. Además de conocer a Electro, Peter podría encontrarse con diferentes versiones de personas que ya tiene en su vida. Si los personajes de otras líneas de tiempo se cruzan, o si el propio Peter es el que visita otros mundos, él y el Doctor Strange podrían cruzarse con la transformación de su amigo. En una línea de tiempo, Ned podría haber sido realmente un villano que tiene una venganza contra el Spider-Man de su universo.

Asimismo, podría haber una línea de tiempo en la que Peter se encuentra con el Ned de los cómics que trabaja en Daily Planet y todavía sale con Betty Brant. En esta versión podría haber sido lavado el cerebro por el villano principal de “Spider-Man 3” para convertirse en Hobgoblin. Si es así, esta línea de tiempo podría servir para que el amigo de Peter se un antagonista secundario o subordinado del verdadero enemigo de ‘Spidey’.

Cualquiera de los escenarios podría resultar interesante.

