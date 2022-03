Luego de que se confirmó la secuela de “Soy leyenda” (“I Am Legend” en su idioma original), que además de traer de regreso a Will Smith como Robert Neville, incluirá a Michael B. Jordan con un misterioso personaje, los fanáticos del actor de 53 años recordaron que el artista estaba dispuesto a adoptar a su coprotagonista, pero no se lo permitieron.

En la película postapocalíptica dirigida por Francis Lawrence, Neville parece ser el último sobreviviente de un virus que comenzó como una cura para el cáncer y asoló al mundo, sin embargo, no está completamente solo, ya que tiene una fiel compañera, una perra pastor alemán llamada Samantha.

Will Smith se encariñó tanto con su coestrella en la tercera adaptación cinematográfica de la novela homónima de 1954 de Richard Matheson que se propuso adoptarla, pero no lo consiguió. ¿Cuál fue la razón?

Will Smith como Robert Neville y Abby como Sam en "Soy Leyenda" (Foto: Warner Bros.)

¿POR QUÉ WILL SMITH NO PUDO ADOPTAR A LA PERRITA DE “SOY LEYENDA”?

En una entrevista con Access Hollywood en 2008, Will Smith compartió su experiencia trabajando con Abby, el verdadero nombre de Sam. “Amo a ese perro”, admitió, además, contó que habló con su entrenador sobre la posibilidad de adoptarla.

“Le estaba rogando. Yo estaba como: ‘Por favor, déjame tener a Abbey. Por favor, por favor, déjame tenerla”, relató. Pero no logró convencer al dueño de Abby.

La respuesta lo decepcionó, pero prefirió bromear al respecto: “Pero ya sabes, ella tiene su propia familia ahora, así que fue solo otro de esos fugaces romances de Hollywood. Una de esas cosas que simplemente suceden y ya sabes, lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas”.

Will Smith también confesó que antes de Abby había decidido alejarse de los perros, debido a un evento traumático de su infancia: su mascota fue atropellada y él fue testigo de su fallecimiento.

“Cuando era pequeño, probablemente tenía nueve años, y tenía un perro que fue atropellado por un automóvil. Entonces dije: ‘¡Eso es todo! No lo haré más. Ya no voy a hacer todo eso de enamorarme de los perros’”, señaló.