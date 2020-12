La película “Soul” de Pixar llega a una conclusión emocional después de un viaje desgarrador entre dimensiones, por lo que no es de extrañar que algunos espectadores salieran del lanzamiento animado de Disney Plus del día de Navidad con algunas preguntas persistentes sobre su escena post-créditos.

En “Soul”, Joe Gardner (Jamie Foxx), músico de jazz con mala suerte y profesor de banda de secundaria, finalmente obtiene lo que espera sea su gran oportunidad en la escena profesional competitiva del jazz de la ciudad de Nueva York, pero justo antes de que pueda sellar el trato, el desastre golpea.

Su torpeza lo lleva a un espacio entre la vida y la muerte, y después de conocer a algunos personajes estrafalarios, busca incansablemente con 22 (Tina Fey) su “chispa” en un esfuerzo por volver a la vida y cumplir sus sueños. La película imagina un “Gran Antes”, donde las almas encuentran su “chispa” antes de unirse a la espiral mortal y nacer como bebés en la Tierra.

Considerando que la cinta trata de temas muy profundos para la vida humana, la escena post-créditos tiene un error que los fans no han podido dejar pasar y algunos incluso han comentado esto por las redes sociales. ¿A qué se refieren? Screenrant trae la respuesta de esta escena que no tiene sentido.

¿POR QUÉ LA ESCENA POST-CRÉDITOS DE “SOUL” NO TIENE SENTIDO?

Jamie Foxx le presta la voz a Joe Gardner, el protagonista de "Soul", la nueva cinta de Pixar. (Disney+)

Al final de los créditos, Terry aparece y dice: “¡Oye! ¡Se acabó la película, vete a casa!”, dando mucho a qué pensar, ya que la mayoría de las audiencias que vieron la película en realidad la estaban viendo desde casa, o de algún otro lugar que puedan llamar hogar con sus familiares.

Teniendo en cuenta que Pixar se tomó el tiempo para alterar los créditos de una manera que reconoció la pandemia, es especialmente discordante seguir de inmediato con una escena que es tan completamente ajena a la realidad. “Soul” no tuvo un estreno mundial en cines porque la mayoría de los cines aún están cerrados.

"Soul" (Foto: Disney+)

Para aquellos que buscan ver la escena, se puede encontrar en la marca 1:40:26, con aproximadamente 6 minutos restantes en el tiempo de ejecución de la película. Disney y Pixar sabían que la gente estaría viendo “Soul” desde casa y habrían tenido tiempo de alterar o eliminar la escena, pero la mantuvieron por alguna razón.

Quizás se debió a una obligación contractual u otro tecnicismo, o simplemente no era una prioridad suficiente como para solucionarlo antes de su estreno. Independientemente de ello, la mayoría de las personas probablemente no vieron la escena ya que las películas de Pixar no son conocidas por sus escenas post-créditos, como si lo son las cintas de Marvel.

"Soul", la nueva película de Pixar que se estrenó en Disney+ (Foto: Disney Plus)

“Soul” tuvo un estreno en cines en diez países donde Disney Plus no está disponible y los cines están abiertos, por lo que la escena posterior a los créditos con Terry no habría parecido tan fuera de lugar para esas audiencias y crear una versión diferente para la plataforma de streaming de Disney podría ser un poco complicado.

Terry es elegido como el villano de “Soul”, a pesar de que Terry le señala seriamente a Joe que hizo trampa, y Joe parece darse cuenta de que Terry tiene razón. Los métodos de Terry pueden ser un poco crueles, pero el contador obsesivo tiene la intención de mantener el orden por una buena razón: si Terry se equivoca en el trabajo, es literalmente una cuestión de vida o muerte.

En un mundo anterior al coronavirus, la breve ruptura de la cuarta pared de Terry está muy en línea con esa naturaleza ordenada del personaje al decirle a la audiencia que están en un lugar donde no deberían estar. Sin embargo, en el contexto de nuestra realidad, simplemente no tiene sentido.