Sonido de Libertad (Sound of Freedom) tuvo un recibimiento ambiguo por parte del público cuando recién se supo de ella. Basada en las experiencias de Tim Ballard, un activista que lucha contra la trata de personas, la película retrata la realidad sobre la venta de esclavos moderna y la sombría industria de la pornografía infantil. Según su productor, Eduardo Verástegui; muchas empresas cinematográficas temieron apoyar esta cinta por la temática tan oscura que retrataba; pero a pesar de la falta de promoción, llegó a obtener cierta publicidad y buena recaudación.

Y tras su estreno en el mercado estadounidense, el último jueves salió en cines en el Perú.

En Sonido de Libertad, Tim Ballard es interpretado por Jim Caviezel. Aunque no se trata de un recuento cien por ciento fiel a los hechos históricos, la cinta llega a explicar todos los eventos que llevaron a que este hombre deje su acomodado trabajo como agente especial de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para dedicarse por completo a la destrucción de la industria de trata de personas; en particular el abuso sexual infantil. Ballard ha apresado a varios pedófilos, pero todavía no ha podido rescatar ningún niño. Él desea con todo su corazón cambiar esto.

La cinta contó con un presupuesto de 15 millones de dólares.

No es una cinta fácil de ver. Sabiendo la cruda temática que retratará, la película no desea edulcorar ni esconder la realidad. Con tacto y gracia para nunca mostrar escenas demasiado gráficas o vulgares, ilustra el infierno de los niños que sufren de estos abusos y la urgencia que significa que sean rescatados. Jim Caviezel, como Tim, a veces puede acabar interpretando el papel genérico de héroe americano que sobrevive en un mundo corrupto; pero viendo la oscura temática presente, es necesario que se presente así. Su figura ayuda al espectador a tomar posición de inmediato y reconocer la lucha.

Sin embargo, Sonido de Libertad parece más interesado en imponer su mensaje que intentar tejer una narrativa más emocionante. Los personajes pueden rondar en lo cliché y el guion no te depara muchas sorpresas. Se sabe que está basado en hechos históricos, por ende algunos elementos debieron ser representados tal como ocurrieron; pero por momentos la película pasa de ser una emotiva biografía a la enésima película de acción en la que el héroe americano lucha contra la decadencia foránea. La producción presenta buenas intenciones, pero tal vez algunos elementos podrían haberse editado para que el guion no pareciera sacado de los años 80.

Puede ser emotiva y emocionante, hasta importante; pero tal vez debió decidirse por adaptar un género en específico (o bien una biografía o bien una cinta de acción) en lugar de jugar a ser las dos.

DATOS:

fue personalmente elegido por Tim Ballard para que lo interprete. La cinta se terminó de filmar en 2018, pero tardó años en conseguir una productora, ya que varias tenían miedo de retratar una película con una temática tan oscura.