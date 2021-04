Zack Snyder, guionista y director inspirado por cineastas como George Lucas y George A. Romero, se propuso deslumbrar al público desde el primer día de su llamativa carrera. Ganando una reputación como un director incansable, inventivo y eficiente de elegantes comerciales para compañías como BMW y Nike, finalmente dio el salto a los largometrajes al dirigir una reinvención del clásico zombi de Romero “Dawn of the Dead”.

Snyder, que obtuvo una buena ganancia de una película de género con un presupuesto modesto, superó con creces las expectativas del estudio con su siguiente trabajo, la épica espartana altamente estilizada, “300”, un éxito de taquilla basado en la novela gráfica de Frank Miller. Nada si no ambicioso, Snyder pasó a montar la adaptación a la pantalla grande de “Watchmen”, la innovadora miniserie de cómics escrita por Alan Moore.

Poco tiempo después, dirigió la fantasía familiar CGI “Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole”, luego escribió, produjo y dirigió el mash-up de género y controversialmente confuso espectáculo “Sucker Punch”, sobre la joven Emily Browning que escapa de los horrores del mundo real de un manicomio retirándose a sus propias fantasías.

Snyder logró resucitar la franquicia de “Superman” con el tan esperado “Hombre de acero” fue simplemente un desafío más decisivo para el director. Acusado de favorecer el estilo sobre la sustancia por sus detractores, Snyder ofreció sin disculpas sus películas a los fanáticos como puro entretenimiento. Aquí sus 5 mejores películas.

5 MEJORES PELÍCULAS DE ZACK SNYDER

5. “Man of Steel”

Con la inminente destrucción de Krypton, su planeta natal, Jor-El y su esposa buscan preservar su raza enviando a su hijo pequeño a la Tierra. La nave espacial del niño aterriza en la granja de Jonathan y Martha Kent, quienes lo nombran Clark y lo crían como su propio hijo. Aunque sus extraordinarias habilidades han llevado al Clark adulto a vivir al margen de la sociedad, descubre que debe convertirse en un héroe para salvar a sus seres queridos de una terrible amenaza.

4. “300″

En 480 a. C. Existe un estado de guerra entre Persia, encabezada por el rey Jerjes, y Grecia. En la Batalla de las Termópilas, Leonidas, rey de la ciudad-estado griega de Esparta, lidera a sus guerreros, superados en número, contra el enorme ejército persa. Aunque a los espartanos les espera una muerte segura, su sacrificio inspira a toda Grecia a unirse contra su enemigo común.

3. Watchmen

En una América alternativa de 1985, los superhéroes disfrazados son parte de la vida cotidiana. Cuando uno de sus antiguos compañeros es asesinado, el vigilante enmascarado Rorschach descubre un complot para matar y desacreditar a todos los superhéroes pasados y presentes. Mientras se vuelve a conectar con sus asociados jubilados, de los cuales solo uno tiene verdaderos poderes, Rorschach vislumbra una conspiración de gran alcance que involucra su pasado compartido y consecuencias catastróficas para el futuro del mundo.

2. Zack Snyder’s Justice League

En la “La Liga de la Justicia”, Snyder decidido a garantizar que el último sacrificio de Superman no fuera en vano, Bruce Wayne alinea fuerzas con Diana Prince con planes para reclutar un equipo de metahumanos para proteger al mundo de un inminente amenaza de proporciones catastróficas. La tarea resulta más difícil de lo que Bruce imaginó, ya que cada uno de los reclutas debe enfrentarse a los demonios de su propio pasado para trascender lo que los ha frenado, permitiéndoles unirse y finalmente formar una liga de héroes sin precedentes. Ahora unidos, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y The Flash pueden ser demasiado tarde para salvar al planeta de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid y sus terribles intenciones. .

1. Dawn of the Dead

Cuando su esposo es atacado por un vecino zombificado, Ana logra escapar, solo para darse cuenta de que todo su vecindario de Milwaukee ha sido invadido por los muertos vivientes. Después de ser interrogado por el cauteloso policía Kenneth, Ana se une a él y a un pequeño grupo que gravita hacia el centro comercial local como un bastión de seguridad. Una vez que convencen a los guardias de seguridad sospechosos de que no están contaminados, el grupo se une para luchar contra las hordas de muertos vivientes.