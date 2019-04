'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics [RESEÑA CON SPOILERS]

' Shazam! ' es, probablemente, la mejor película del universo cinematográfico en expansión de DC Comics , quienes parecen haber encontrado el equilibrio que la gente busca en el subgénero de superhéroes.

Una de las razones por las que Marvel es tan exitosa en sus películas, es que estas mantienen un equilibrio entre la historia de los cómics en los que están basadas y sus guiones más frescos. No basarse 100% en los cómics hace que las películas puedan ser vistas por todo tipo de público y hasta generar un interés en las historietas que antes eran relegadas a los más 'frikis' (término proveniente del inglés 'freak' con el que se refiere a todos los amantes de los cómics, la ciencia ficción, la cultura pop, etc.)

DC Comics por su parte, era visto como más 'oscuro' con historias mucho más profundas y con un estilo que no terminaba de cuajar para el gran público. Esto no sucede con 'Shazam', que mantiene un estilo fresco, divertido y con un excelente mensaje sobre el significado de lo que es familia.

ALERTA DE SPOILER: Si todavía no viste la película, es mejor que te detengas aquí y le des una oportunidad en la sala del cine de tu preferencia.

'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics. (Warner Bros) 'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics. (Warner Bros)

LA EVOLUCIÓN DE UN SUPERHÉROE



Todos habremos soñado alguna vez con ser un superhéroe. Pensar en los poderes que nos gustarían tener y con estos luchar contra el crimen o hacer lo que más nos guste. Esta es quizá una de las razones por las que uno se identifica con el pequeño 'Billy Batson' (interpretado por Asher Angel y Zachary Levi, en su versión niño y adulto respectivamente). ¿Qué harías si tuvieras superpoderes?

El pequeño huérfano jamás imaginó que se convertiría en el elegido para llevar la magia del mago 'Shazam' y convertirse en su campeón, luego que los siete pecados capitales lograran escapar a la Tierra. Pero antes de descubrir su verdadero propósito con estos poderes, intentará remediar los problemas que ya tenía, pues es un huérfano que vive en una búsqueda constante de su madre biológica, a la par que rechaza todo el amor que otras familias le fueron dando a lo largo de su crecimiento.

Con la ayuda de su hermano de adopción, 'Freddy', hacen lo que haríamos si tuviéramos superpoderes a la edad de 13 años. Secuencias e interacciones hilarantes pero con un gran mensaje: 'Billy' tuvo lo más cercano a un hermano. 'Freddy' y sus demás disparejos hermanos serán la clave para que nuestro héroe empiece a darse cuenta sobre cuál es su verdadero propósito.

'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics. (Warner Bros) 'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics. (Warner Bros)

EL VILLANO



Algo que sucede en este tipo de películas es que sus villanos muchas veces no tienen una motivación u origen bien definidos. No se sabe concretamente qué motiva la maldad del villano ¿por qué es malo?

Esto no sucede con el 'Doctor Sivanas'. Desde que inicia la película, y sin que nadie nos lo diga, se presenta primero la trama de este personaje. Su frustración y la razón por la que es un resentido antisocial se deben a una mala crianza, a un padre ambicioso y un hermano matón. Perfectos ejemplos de los pecados capitales humanos que desataría más adelante en la película.

Un niño resentido que estuvo a punto de obtener el poder máximo que acabaría con sus problemas, pero que la ambición desmedida no se lo permitió. Esto generó a un villano redondo, con una ambiciosa motivación por obtener lo que quizá nunca recibió de su padre. No es el villano más poderoso del universo, pero no necesita serlo para que entendamos la razón de su maldad.

'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics. (DC) 'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics. (DC)

LA FAMILIA



El mensaje principal de la película, más allá del poder, las escenas divertidas o las ambiciones y propósitos personales, es el de la familia y su verdadero significado.

La familia no necesariamente está conformada por la mamá, el papá y los hijos. Existen otras familias igual de importantes y con los mismos resultados. El amor paternal y fraternal no es un monopolio de los familiares biológicos. Este amor trasciende a la biología, a los genes, al ADN. El amor de familia es algo mucho más amplio.

Esta verdad la asumiría nuestro héroe luego de llevarse una de las mayores decepciones de su corta vida. El rechazo de su madre biológica le abriría los ojos ante lo que siempre tuvo pero ignoró todo el tiempo: una verdadera familia.

'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics. (Warner Bros) 'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics. (Warner Bros)

Esta idea ya aparecía en los primeros cómics del 'Capitán Marvel' (Sí, el verdadero 'Capitán Marvel' es ahora 'Shazam' y aquí puedes entender su historia ). Fawcett Cómics no solo pensó en 'Shazam' como su único héroe, sino que los editores incluyeron a sus hermanos, a su familia, a la 'familia Marvel'. Es por esto que la aparición de estos nuevos héroes es uno de los clímax más emocionantes de la cinta.

MÚSICA Y GUIÑOS A OTRAS PELÍCULAS



​La selección de canciones gustaron, tal vez no como 'Guardianes de la Galaxia', pero parece que los productores de Warner están entendiendo que elegir canciones legendarias de grupos emblemáticos que apelen a la nostalgia, es un plus a sus películas.

Pero algo que se disfruta bastante y genera una sonrisa son los guiños a otras películas que ya son un clásico de la cultura pop. El hecho de que la ciudad en la que se desarrollan los eventos sea la fría Filadelfia obliga a que nuestros héroes hagan alusión directa e indirectamente a 'Rocky'.

'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics. (Warner Bros) 'Shazam!': Probablemente la mejor película del universo cinematográfico de DC Comics. (Warner Bros)



La película está plagada de guiños del propio universo cinematográfico de DC Comics: el batarang de Batman, una bala detenida por Superman, el logo de Aquaman. Pero uno de los guiños que para muchos podría pasar desapercibido es que el colegio al que acuden los niños se llame convenientemente 'Fawcett', en referencia a Fawcett Comics, la primera casa editora creadora de 'Shazam' (que en 1939 se llamaba 'Capitán Marvel').

'Shazam!' es una película redonda, divertida, emocionante y con un hermoso mensaje de familia no convencional. Cumple con entretener, no pierde la atención del púbico en ningún momento y los efectos especiales estan bien desarrollados. Sin duda, la mejor película del universo cinematográfico de DC hasta el momento.

ESCENAS POSCRÉDITO: Existen dos escenas por ver al final de la película y recuerden que los villanos de 'Shazam' son varios, y muchos no son de este planeta, como cierta oruga parlante. ¿Será el inicio de la monstruosa 'Sociedad del Mal', el primer equipo de villanos creado en la historia de los cómics?