Este 17 de diciembre se estrenará una de las películas más esperadas por los fanáticos del cine de superhéroes: Spider-Man: No way home. Y es que parte del interés masivo que ha generado la cinta se lo debemos en parte al gran hermetismo de Marvel respecto a ella.

Es que la compañía en realidad ha revelado muy poco en su primer tráiler promocional, mientras que el segundo se encuentra en camino y generando más expectativa.

Con ello, llegaron las teorías basadas en supuestas filtraciones, generando furor la posibilidad de que los Spider-Man de otras película anteriores aparezcan en esta nueva entrega, ya que el multiverso ha llegado al UCM.

Y ahora, una revelación accidental ha generado muchas reacciones. El portal The Direct recogió la información de Ingresso, una plataforma que vende entradas de cine en Brasil, ha revelado “por accidente” la duración de Spider-Man: No way home: 2 horas con 39 minutos.

Esta película “en solitario”, se convierte así en la segunda del Universo Cinematográfico de Marvel más extensa, solo detrás de Avengers: Endgame.

Por supuesto, la prolongada duración está sorprendiendo a propios y extraños. Sobre todo porque no es común que un largometraje centrado en un solo personaje de Marvel dure tanto.

Por ello, los fans especulan más con la aparición de muchos más personajes, puesto que es inevitable preguntarse por qué la cinta dura más que una película de un solo personaje en promedio.

¿Habrá sorpresa en esta entrega de Marvel? ¿Veremos a Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland?

