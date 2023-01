Este año, Nintendo promete grandes novedades en el mundo de los videojuegos con ‘The Legendo of Zelda: Tears of the Kingdom’, pero al mismo tiempo la gran ‘N’ tendrá uno de los estreno más importantes en el cine con el estreno de la película ‘Super Mario Bros.’.

Esta cinta, la cual posee todos los elementos para ser todo un éxito, y de haber sido bien recibida por el publico, aún no contaba con una fecha para su estreno para nuestra región hasta ahora, o si es que llegaría al mismo que otros países.

A esto, desde Universal han revelado la fecha de estreno, confirmándose que se podrá ver incluso un día antes que en los Estados Unidos, vale decir desde el próximo día 6 de abril.

La película del popular personaje se estrenará en nuestro país antes que en los Estados Unidos.

Detalles aparte, aún no se ha confirmado si es que la película llegará solamente doblada al español o si podremos disfrutarla también en inglés, y es que muchos esperan verla y disfrutar de las actuaciones de Jack Black como ‘Bowser’. Como detalle extra, las fechas proporcionadas por Universal en su página web estan sujetas a cambios.

Tráiler de ‘Super Mario Bros: La Película’

