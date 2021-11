No solo existen muchos rumores y una cantidad enorme de teorías con la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield confirmando el ‘Spiderverse’ en la película Spider-Man: No Way Home, sino que también hay especulaciones sobre otras interesantes apariciones.

La locura que ha desatado el multiverso de nuestro arácnido héroe ha despertado el ingenio de los fans y sus esperanzas se han depositado en ello, sino que se ha extendido a otros superhéroes de Marvel también.

Así es que se tiene pensado, y hay algunas ‘pruebas’ para demostrarlo, la aparición de Daredevil, de Charlie Cox, quien lo interpretó en una de la mejores series del género en la plataforma Netflix.

Llegado a este punto, debemos lanzar una alerta de SPOILER. En caso no quieras llevarte una sorpresa desafortunada y quieras mantener la incertidumbre hasta que llegues al cine, es mejor que leas hasta aquí la información.

Dicho esto, empecemo. Según un reporte del canal de YouTube RPK News, el debut de Charlie Cox se dará en esta entrega de Marvel mediante un cameo. La escena transcurre en la casa de la familia Parker.

Aquí se encuentra a la tía May, Happy y al propio Matt Murdock, dicutiendo sobre la situación legal de Peter Parker, esto en el conocido problema surgido luego de que Mysterio revelara la identidad de Spider-Man en la película pasada.

Foto: The John Campea Show

De hecho, la tía May menciona: “Sacó a Peter de problemas legales”. Esto confirmaría la teoría de que será el abogado de Spider-Man. En algún momento de la secuencia, un manifestante lanzaría un objeto contra Peter.

En este momento, Peter pregunta, con evidente sorpresa, “¿cómo hiciste eso?”, a lo que Murdock responde: “Soy muy buen abogado”. Esto, al ser una filtración, no es nada oficial y hay que tener cuidado con las expectativas que genere.

Tendremos que esperar hasta el 15 de diciembre, cuando se estrene finalmente la película, para despejar el sinfín de dudas que ha dejaron Marvel tras su secretismo con esta película, que es, sin duda, la más esperada por los fans del UCM.

