Aunque el personaje de ‘Viuda Negra’ se sacrificó por el bien de la humanidad en Avengers: Endgame, el personaje todavía es querido y aclamado por los fans de Marvel. Tras la épica conclusión de la franquicia de las Gemas del Infinito, el personaje interpretado por Scarlett Johansson está en la mira de todos ante los rumores de un posible regreso.

Marvel Studios estaría pensando traer de vuelta tanto a ella como a Iron Man (Robert Downey Jr.) a la franquicia, que no ha tenido un éxito en los últimos años, según informa Hipertextual.

Aunque sus personajes murieron en Endgame, Marvel siempre podría traerlos de vuelta con el recurso argumentativo del multiverso, mostrando variantes en otras realidades alternativas donde se puedan encontrar con vida. Por ahora, no son palabras oficiales, pero está en la mente de muchos; en especial de Scarlett Johansson, quien habló en una reciente entrevista.

Ante la pregunta sobre si regresaría al Universo Cinematográfico de Marvel, la actriz lo tomó con bastante humor. “Eso fue el final, ¿verdad? ¿Se puede volver? ¿Podría ser una versión vampírica del personaje? Porque estoy dispuesta a eso. O una versión zombie, tal vez”, bromeó.

Ante la insistencia sobre si había recibido alguna llamada de Marvel, Johansson respondió: “Me siento como si tuviera que decírtelo, pero en realidad no tengo por qué hacerlo. No tengo por qué. Pero tengo muchas ganas de hacerlo”. Con esas palabras, habría sugerido que hubo comunicación entre la actriz y los estudios.

Cuando otra presentadora del programa le hizo más tarde una pregunta similar, ella volvió a contestar con una respuesta enigmática. “Sería un milagro. Un verdadero milagro de Marvel. Sería una maravilla, pero ¿quién sabe? No lo sé”, comenta la actriz.

Todavía no hay palabras oficiales de Marvel sobre el asunto, y es probable que tengamos que esperar más, puesto que la próxima entrega de los ‘Vengadores’, Avengers: Secret Wars, recién llegaría a los cines el 7 de mayo de 2027.

Pero la muerte no es siempre el final en Marvel. En los cómics, los personajes mueren y vuelven a la vida como si se tratase de un resfriado. Además, los viajes en el tiempo y las variantes pueden llevar a que regrese el personaje de una manera u otra.

Aunque otro factor que no se tomó en cuenta es la relación de la actriz con Disney, puesto que Johansson anteriormente demandó a la compañía del ratón por estrenar la película de “Viuda Negra” en la plataforma de Disney Plus sin su consentimiento.