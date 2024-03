Aunque han pasado años desde que empezó la pandemia, sus efectos han dejado marcas en todos. El temor, la vulnerabilidad y la renovación del ser han sido varias de las diferentes experiencias vividas por las personas. Inspirado en los recientes eventos, Salvador del Solar, reconocido actor, abogado y ex primer ministro, ha vuelto a la silla del director, una década después de su primera obra, “Magallanes”, para escribir y dirigir “Ramón”; una película protagonizada por Emanuel Soriano.

Por el momento, el filme sigue rodándose. Perú21 ha podido hablar con el actor sobre su nuevo proyecto.





Salvador del Solar. (Foto:Javier Zapata)





Ramón trata de un muchacho y el duelo tras la muerte de su padre. ¿De dónde surgió la idea?

“Compartieron conmigo una historia que sucedió en la pandemia, preguntando si me interesaría llevarla al cine. Se quería hacer una historia doble; de lo que se pierde en el encierro durante la pandemia y lo que se puede “ganar”. La pandemia tuvo consecuencias duras; entre ellas, el encierro, una privación total de la libertad. Sin embargo, también encontramos ahí una libertad paradójicamente sin límites. Me pareció interesante que ese encierro era una oportunidad para descubrirnos. La vida cotidiana se detuvo, estábamos en paréntesis. Y una pregunta que me interesaba era “hasta qué punto en este paréntesis puede estar la clave de continuar con la vida con una sensación más profunda de sentido”. Y aquí está una persona que no terminó de hacer las paces, alejado de su padre por años. Y una vez que está en el encierro, sin las excusas clásicas “no tengo tiempo, tengo que trabajar”, ahora tiene tiempo. ¿Confrontas los asuntos pendientes de tu vida, o no? Ese es el cuestionamiento.”

¿Cómo se siente volver a la silla del director?

“La vez anterior fue hace diez años y, como en Magallanes, Ramón la escribí además de dirigirla. Esta vez fue un proceso conjunto con Héctor Gálvez, y es una experiencia maravillosa. Creo que lo disfruto más que actuar.”

Trabajaron con la productora de Pedro Almodóvar.

“Es una producción de Tondero, yo aquí solo soy el director y guionista. Miguel Valladares, el fundador de Tondero, siempre ha estado impulsando la proyección de la empresa de manera internacional, enfocado en España. Habían contactado con El Deseo, la productora de Almódovar, y este fue el proyecto elegido. Creo que eso señala que el producto tiene un potencial atractivo.”









¿Cómo influenció el trabajo de Almodóvar en su carrera artística?

“Creo que artistas de esa talla impactan en todo, a todos. Creo que Almodóvar supuso una expansión de nuestra imaginación, de lo posible, de lo colorido, que había sido reprimido por la dictadura.”

¿Qué momento cree que está viviendo el cine peruano?

“Nuestra cinematografía se está enriqueciendo gracias al cine regional. Esto no habría sido posible sin el apoyo del Ministerio de Cultura al cine regional. No tendríamos Wiñaypacha o Kinra, que ganó el Festival de Cine de Mar del Plata, lo que nunca había pasado antes. Dos películas nuestras acaban de ganar en el Berlinale, una también habiendo estado en Sundance. Tenemos mayor número de mujeres cineastas. Nuestra cinematografía está mostrando una mayor diversidad de temáticas, de narrativas, de estilos. Es un momento que excede lo promisorio, nuestro cine está listo para dar mucho más.”





Salvador del Solar con el elenco de la película: Emanuel Soriano, Álvaro Cervantes, y Dario Yazbek. (Foto:Javier Zapata)





¿Cómo ve los estímulos económicos en el cine?

“El cine forma parte de las industrias culturales, con dos aspectos fundamentales: el industrial y el cultural. Hay varios ejemplos de industrias cinematográficas que se han fortalecido gracias al apoyo de políticas públicas comprometidas. Por ejemplo, Colombia. En los últimos años, se ha transformado e incrementado la producción en Colombia, tanto extranjera como internacional. Ecuador acaba de implementar una política similar a la de Colombia. Nosotros en ese aspecto somos bastante rezagados, a pesar de la importancia de los apoyos que contamos. Son muy pequeños incluso comparados al resto de la región. Y el aspecto cultural es importante. Somos uno de los escasos países a nivel global que ha sido una cuna de civilización. Nuestra identidad está centrada en la cultura, y es algo triste que no lo reconozcamos. El mejor vehículo para proyectar tu potencial cultural al mundo, hacia nosotros mismos, es el audiovisual. Ahí viaja nuestra arquitectura, nuestra moda, nuestros idiomas… Es un potencial enorme aguardando.”





DATOS:

Una parte de la película se filmará en la ciudad de Mito, en Junín.

Es producida por Tondero junto a la productora de Pedro Almodóvar, El Deseo.

El elenco está compuesto por Emanuel Soriano, el actor español Álvaro Cervantes, el actor mexicano Darío Yazbek y los actores peruanos Jely Reátegui, Liliana Trujillo y Lucho Ramírez.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.