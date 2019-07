¿Realmente habrá una secuela de la película '¿Y dónde están las rubias 2?'?

La película "White Chicks", "Dos rubias de pelo en pecho" en España y " ¿Y dónde están las rubias? " en Latinoamérica, fue una comedia estadounidense que se estrenó en junio del 2004, y hasta el día de hoy es recordada como un éxito internacional por todas las bromas y "memes" que dejó la cinta.

Desde su estreno, los seguidores de esta película han esperado por mucho tiempo una segunda parte, aunque conforme pasaban los años la esperanza se iba diluyendo y muchos terminaron conformándose con su emisión en canales de televisión abierta hasta el día de hoy.

Y es que Terry Crews, uno de los inolvidables personajes de la película y un carismático actor de Hollywood, hace poco confirmó que la producción de la secuela estaría en proceso, ya que se habría reunido con uno del equipo que le habría comentado esta información

¿REALMENTE HABRÁ UN "¿Y DÓNDE ESTÁN LAS RUBIAS 2?"?

Esta no sería la primera vez que la idea de una secuela sale al público. En el 2009 todo indicaba a que Sony Pictures había confirmado una segunda parte de la película con Shawn, Marlon y Keenen Wayans como sus principales protagonistas.

Lastimosamente, este proyecto nunca se concretó y cinco años más tarde el mismo Marlon Wayans volvió a la esfera pública asegurando que una secuela "sería obligatoria", pero no fue sino hasta el año pasado que nuevamente se refirió a la misma haciendo hincapié de que muchas personas querían que saliera la segunda parte.

¿Qué dijo Terry Crews recientemente? En el programa "Watch What Happens Live with Andy Cohen", Crews recibió una pregunta anónima mientras estaba en vivo el pasado 30 de junio sobre esta película, a lo que el actor contestó de forma positiva:

"Bueno, en realidad me reuní con Shawn [Wayans] y él me dijo: "Hombre, vamos a hacerlo, lo estamos poniendo en marcha". Hace 15 años, justo este mes, 15 años [desde su estreno]. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante quince años para poder hacer la segunda parte de "¿Y Dónde Están las Rubias?", ¡por favor! ¡Por favor!" comentó.

Considerando esta información y que hasta el momento no existe una confirmación oficial de parte de Columbia Pictures o de Keenen Ivory Wayans, es muy poco probable que sea cierto lo que dijo Shawn Wayans a Terry.

Además, un punto importante a tener en cuenta es la broma con la que finalizó el actor la entrevista, prácticamente rogando a la pantalla, lo que sería un invisible equipo de producción, que lo llamen a participar finalmente en la secuela de ¿ "Y dónde están las rubias 2"?

Otra cosa para tener en cuenta es lo lejos que han estado sus protagonistas de la pantalla grande. Si bien algunos protagonistas como Marlon Wayans ha seguido su carrera como actor, en el 2017 protagonizó "Naked", su hermano Shawn, justo con quien habló Crews, dejó de participar en el cine desde el 2009.

Entonces, ¿no es cierto lo que dijo Terry Crews en televisión? Puede que sea un proceso complicado, ya que por un lado se tendría que reunir a todo el elenco original y por el otro convencer a la productora de que invierta en este proyecto.

La primera parte, a pesar de todo el éxito que generó luego de su estreno, fue calificada como una de las peores películas cómicas de toda la historia del cine e incluso fue nominada a 5 Premios Razzie. Por ahora, solo queda esperar a que se realice un anuncio oficial sobre esta futura película.