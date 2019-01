Yalitza Aparicio: historia, carrera, fotos y todo sobre la protagonista de Roma

El martes 22 de enero se dio a conocer la lista de nominados a los premios Oscar 2019 y como se había previsto, la mexicana Roma , la más reconocidas hasta el momento en la temporada de premios, encabeza la lista de candidaturas en 10 categorías. Entre ellas a Mejor Actriz, en la que Yalitza Aparicio compite con Lady Gaga ("A Star Is Born"), Glenn Close ("The Wife"), Olivia Colman ("The Favourite") y Melissa McCarthy ("Can you ever forgive me?").

En " Roma ", Yalitza Aparicio interpreta a una empleada del hogar de nombre Cleo, personaje que está basado en Liboria Rodríguez, la niñera que cuidó y crio al laureado cineasta mexicano, Alfonso Cuarón. Esta nominación significa el retorno de una latinoamericana en la categoría de Mejor actriz principal, desde que la colombiana Catalina Sandino disputara el Premio de la Academia por "María llena eres de gracia", en 2005.

¿QUIÉN ES YALITZA APARICIO?

Yalitza Aparicio Martínez nació el 11 de diciembre de 1993 en Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. Su madre es triqui y su padre, mixteco, pero este decidió no enseñarle su idioma por temor a que sus hijos fueran discriminados.

Antes de ser la protagonista de la película de Alfonso Cuarón , la joven de 25 años era maestra de preescolar. Según la BBC, al momento del casting, estaba desempleada y ganaba un dinero extra ayudando a su hermana a elaborar piñatas.

Hace casi tres años, acompañó a su hermana Edith a un casting que hacían en su pueblo, Tlaxiaco. Como no se sabía de qué traba el proyecto o quien lo dirigía, los pobladores comenzaron a sospechar que podría ser un caso de trata de mujeres. A pesar de las dudas, Yalitza hizo la audición, debido a que su hermana se sintió por mal por su avanzado embarazo, y así se convirtió el Cleo.

Para el papel en Roma ella necesitaba aprender a hablar mixteco, por lo cual recurrió a Nancy, una mujer que conoció en la comunidad donde Yalitza estaba estudiando para ser educadora, y a la cual recomendó para el papel de Adela.

Aparicio contó en algunas entrevistas que no le gustaba hablar en publico ni que le tomaran fotografías, pero después de su participación en Roma se ha convertido en portada de reconocidas revistas de moda como Vogue (en su edición local) y Vanity Fair. En la edición de enero 2019 de la revista Vogue en México relata su vida antes de la actuación.

Asimismo, el diario The New York Times la incluyó en la lista de las mejores actuaciones del 2018, junto a artistas de la talla de Lady Gaga, Melissa McCarthy y Rami Malek.

“No soy la mujer del año. Pero estoy muy feliz de que las personas se sientan identificadas, y si me encuentran como una forma de inspiración, con eso yo estoy feliz”, dijo Yalitza en entrevista exclusiva para Quién.

“La película fue una oportunidad de mostrar que puedes alcanzar lo que quieras, que no nos dejemos llevar por los estereotipos, que no aceptemos que se debe tener cierto perfil para aparecer en una revista. Si sigues soñando y luchando por lo que quieres, ahí va a estar”, agregó en otro momento.

Aunque todo sucedió por una casualidad, Yalitza confiesa que le gustaría seguir actuando. "Después de vivir toda esta aventura me di cuenta que el cine no es algo lejano a lo que yo siempre he soñado, mediante películas también se puede educar a la gente de una forma más masiva, pero pues veremos si se presenta alguna propuesta", dijo la mexicana a AFP.