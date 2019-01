'Roma', la obra de Alfonso Cuarón que rinde homenaje a las mujeres de su infancia [CRÍTICA]

' Roma ' cayó como un petardo en Hollywood para ocasionar revuelo en el mundo cinematográfico. Al escoger Netflix como su plataforma principal en lugar de las tradicionales salas de cine, la película del director Alfonso Cuarón llamó la atención de la industria del cine desde su concepción. Con esta película, el mexicano vuelve a su infancia para hacer una oda a las mujeres que lo criaron.

' Roma' te envuelve en la historia de una familia de clase media y la joven que trabaja para ellos en el hogar: Cleo. El nombre de la verdadera Cleo es Liboria Rodriguez, o Libo, como Alfonso Cuarón le dice de cariño.

"Libo es parte de mi familia, es una de las personas a la que más he querido, ella me formó y por eso yo le tengo mucha deuda", señaló Cuarón en una oportunidad.

Desde el punto de vista de Cleo, Cuarón usó las memorias de su infancia para mostrar una realidad cercana para muchas familias latinoamericanas de clase media.

Roma es una película que desnuda el nexo entre la familia y Cleo a su estado más puro. Una mujer que es considerada parte de la familia, que es amada por los niños e incluso por los padres, pero al mismo tiempo, siempre se le recuerda "cuál es su lugar".

Basada en México en los años setenta, y bajo la cortina de una crisis política que va tomando protagonismo y que va entrelazándose más y más con los personajes de la historia, 'Roma' se sumerge en problemáticas sociales, pero si la despojas de su esencia, el filme es un retrato del estado más puro del ser humano. Es una película que navega todas las partes que conforman la vida de una persona. La relación de Cleo con la señora de la casa, con los niños, con la otra trabajadora doméstica, con su enamorado, etc.

La película fue grabada en blanco y negro porque así es como se la imaginó el director desde un principio. Naciendo de las memorias de su infancia, el blanco y negro da la sensación de que la historia es parte de un pasado que vive solamente en el subconsciente de Cuarón.

Es cruda, es personal, es familiar. Los detalles, los planos, la música, y el amor como el principal eje que conduce la trama, son algunos de los elementos que convierten a 'Roma' en una de las preferidas para arrasar con los premios Oscar este año.

Roma apuesta por las historias que nunca son contadas en Hollywood. Una de las razones por las que la película debutó en Netflix y no en la pantalla grande es porque las grandes compañías de producción no quieren invertir su dinero en una película que tiene como protagonista principal a una empleada doméstica indígena que vive en México. Más allá de eso, Roma es una pieza de arte. Desde los planos secuencia que siguen a Cleo por las calles de México o el plano de la playa que sigue a Cleo cuando se mete al mar para salvar a los niños a pesar que no sabe nadar. Cuarón no solo ha desafiado los límites cinematográficos, le ha dado voz a una historia que a pesar de ser muy cercana a muchas familias de América Latina es ignorada en la mayoría de los casos en la industria del cine por no creer que vende. Roma debe ganar el Oscar, pero si no lo hace, ya ha abierto una puerta a una realidad que antes no era contada.

FICHA TÉCNICA

Título original: Roma

Año: 2018

Duración: 135 min.

País: México

Dirección: Alfonso Cuarón

Guion: Alfonso Cuarón

Fotografía: Alfonso Cuarón (B&W)

Reparto: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Diego Cortina Autrey, Carlos Peralta, Daniela Demesa, Nancy García García, Verónica García, Latin Lover, Enoc Leaño, Clementina Guadarrama, Andy Cortés, Fernando Grediaga, Jorge Antonio Guerrero

Productora: Coproducción México-Estados Unidos; Participant Media / Esperanto Filmoj. Distribuida por Netflix

Género: Drama

Sinopsis: Cleo (Yalitza Aparicio) es la joven sirvienta de una familia que vive en la Colonia Roma, barrio de clase media-alta de Ciudad de México. En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la década de los 70. (FILMAFFINITY)

