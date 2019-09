El actor Robert Pattinson finalmente fue entrevistado sobre su nuevo papel como el multimillonario, playboy, filántropo y superhéroe por las noches, ‘Bruce Wayne’, en la nueva cinta de ‘ Batman ’ que está a cargo del director Matt Reeves.

En una entrevista para la revista Variety, Pattinson aseguró que el papel del hombre murciélago era uno que había tenido en su mente como una fantasía casi imposible.

“Había tenido a Batman en mi mente por mucho tiempo. Es algo tan absurdo decirlo... De alguna manera tuve una idea para hacerlo, y había estado presionando a Matt. No aceptó ningún pinchazo. Pero seguí pidiendo conocerlo". describe Pattinson.

El protagonista de ‘Crepúsculo’ revela que ‘Batman’ fue y es su superhéroe favorito desde niño. “Cuando era niño, era el único atuendo que tenía”, un disfraz que solía usar en un lugar que ahora quiere mantener en secreto. “Si realmente lo dijera en una entrevista, definitivamente tendría muchos abusos después. Si interpreto con éxito el personaje, puedo decirlo al final”, agrega.

Finalmente, la cita con el director Matt Reeves se dio, y para suerte de Pattinson, esta resultó positiva. Durante el casting al que se sometió tuvo que colocarse el traje del murciélago, una experiencia que recuerda a la perfección.

“Es quizás la cosa más loca que he hecho en términos de películas. Me lo puse y recuerdo haberle dicho a Matt: ‘¡Se siente muy transformador!’, y él dijo: '¡Espero que sea así! Estás literalmente en el traje de murciélago. Te sientes muy poderoso de inmediato... Una vez que lo tienes puesto, es como, ‘Sí, me siento fuerte, me siento duro, a pesar de que tuve que tener a alguien apretando mis nalgas contra las piernas", describe.

Robert Pattinson será el nuevo 'Caballero de la Noche'.(@agentsofscreen/ Instagram)

CRITICAS POR MONTONES

Sin embargo, no todo ha resultado positivo para el actor, quien luego de la fama ganada por la saga de ‘Crepúsculo’, se había mantenido fuera del radar trabajando con directores independientes y con papeles menos llamativos. Teniendo un perfil bajo pero no menos exitoso hasta que se filtró su posible contratación como ‘Batman’.

La noticia filtrada desató todo tipo de críticas por parte de muchos fans de los cómics, quienes incluso iniciaron una petición firmada en Internet para que Warner Bros reconsiderara su participación en la película. Sin embargo, estas críticas no le quitan el optimismo a Pattinson, quien

“Para ser honesto, fue menos terrible de lo que esperaba. Es mucho más divertido cuando eres un desvalido. No hay expectativas de ti", refiere el actor.

Y parece tener razón, ya que esta situación es la misma que vivió el fallecido actor Heath Ledger, cuando fue mencionado para que interpretara el papel del ‘Joker’ y que al final resultó en uno de los más emblemáticos personajes del cine, por el que incluso recibió el Oscar póstumo.

Ahora le tocó a Pattinson, y muchos esperan que el actor esté a la altura del que quizá sea el personaje de cómics más querido y emblemático de la cultura pop.