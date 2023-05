¡Qué viaje con papá! es la nueva película familiar que trae de regreso a Rob Schneider, en un proyecto personal en el que compartirá escenas junto a su hija. El actor, que también dirige el largometraje, comentó que la historia fue escrita por su esposa Patricia Schneider. ¡Qué viaje con papá! ingresa hoy a la cartelera nacional como una excelente opción para divertir a toda la familia.

¿De qué trata ¡Qué viaje con papá!?

Meara sueña con unas vacaciones llenas de diversión y aventura como las historias que le cuenta su papá. Desafortunadamente la situación económica familiar no es muy buena. Su papá no tiene un trabajo estable y su único ingreso proviene de las propinas que le dejan por hacer de “estatua viviente” en los parques.

Ante la petición de su esposa de no ilusionar a su hija con unas vacaciones que no pueden pagar y rogándole por no romperle el corazón, Larry decidirá emprender un viaje con Meara llevando sólo un bote lleno de monedas y el sueño de crear un aventura especial para su hija.

“¡Qué viaje con papá!” es una divertida comedia familiar donde el amor de un padre a su hija, a la que no quiere decepcionar, hará que las situaciones más desafortunadas se conviertan en las mejores vacaciones de sus vidas.

VIDEO RECOMENDADO

Mirtha Vásquez: "Quiénes participamos en las protestas, no somos Violentistas"