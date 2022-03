A diferencia de otros héroes, Ant-Man no ha tenido roles demasiado protagónicos para el Universo Cinematográfico de Marvel más que su importante rol para el desarrollo de la trama de End Game, sin embargo, Marvel asegura que Ant-Man and the Wasp: Quantumania será mucho más grande que sus entregas anteriores sobre este héroe.

La tercera película de Scottt Lang de Paul Rudd tendrá un acercamiento mucho más interesante entorno al mundo cuántico, uno que pudo salvar a la mitad del universo tras el chasquido de Thanos.

En referencia a ello, el guionista de Ant-Man 3, Jeff Loveness, dio algunos detalles sobre la trama y una escena en especial de la cinta:

“Estuve allí como tres meses durante la preproducción, así que ayudé en cualquier cosa, desde gente de vestuario o guiones de última hora. Pero también conocí a los actores y gracias a eso obtienes sus puntos de vista sobre las cosas, obtienes cosas prácticas. Tienes unas gafas muy grandes para explorar escenarios en 3D de Realidad Virtual”.

Sobre la escena de The Wasp de Evangeline Lilly, Loveness indicó: “Tuve una de esas cosas en las que me sentí como un francés viendo esa película de trenes. Había una secuencia de carrera complicada en la que Avispa, muy pequeña, vuela, atraviesa el bosque y la cámara se mueve con ella y sigue en la pantalla, por lo que parece una toma legítima de la película, y es muy discordante tener esta pantalla gigante moviéndose como una cámara”.

Ant-Man and the Wasp: Quantumaniase estrenará el 28 de julio de 2023. Mientras que el resto de entregas de Marvel Studios se pueden disfrutar en Disney+.

