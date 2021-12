Mediante un tweet, Ace Ruele, parte del equipo técnico de Creature Bionic, publicaba una camiseta muy particular, pues era una imagen promocional de la película ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’, en donde, en un reflejo, puede verse a un villano emblema de Marvel.

Se trata de Kang el Conquistador, en una forma muy similar a la de los cómics, algo que no pasó desapercibido por los fans. Pese a que la publicación fue eliminada, CBR.com logró recoger la imagen.

Kang ya hizo su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel, siendo el antagonista principal de la serie de Diney, Loki, endonde abrió las puertas del multiverso y la Fase 4 del UCM.

Mientras muchos ubican sus expectativas en Spider-Man: No Way Home, no e pierde de vista detalles como estos, que pueden abrir las puertas a muchas posibilidades con el multiverso en el UCM.

La primera aparición de Kang el Conquistador en los cómics se dio en 1963, en el Fantastic Fout #19, en el cual era de los villanos a los cuales se debían enfrentar lo Cuatro Fantásticos.

Con el anuncio de precisamente los Cuatro Fantásticos en el UCM, es lógico que la llegada de Kang estaba ya presupuestada. Veremos cual es la relevancia que toma en la película de Ant-Man, con la cual completa su propia trilogía.