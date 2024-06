Muy Muy Lejano está a punto de revivir la magia de hace 25 años. Eddie MurphyV ha anunciado que ya está trabajando en una nueva entrega de ‘Shrek’ y en una película derivada centrada en su personaje, Burro.

En una reciente entrevista con Collider, Murphy confirmó que ha comenzado a grabar la voz de Burro para ‘Shrek 5′. “Empezamos a trabajar en ‘Shrek 5′ hace cuatro o cinco meses”, reveló Murphy. “He grabado el primer acto, y vamos a terminarlo este año”. Este anuncio marca el regreso del famoso ogro verde tras casi 15 años desde su última entrega.

Además de la quinta película, Murphy protagonizará una película derivada centrada en Burro. “Burro va a tener su propia película”, comentó entusiasmado. “Así que vamos a hacer ‘Shrek’ y también haremos una película de Burro”. Aclaró que ambos proyectos no se están produciendo simultáneamente; “Shrek 5″ se espera para 2025, mientras que la película de Burro será la siguiente en la lista.

Burro tendrá su propia película.

La saga ‘Shrek’ comenzó en 2001, y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural, ganando el primer Premio de la Academia a la Mejor Película Animada. Las secuelas lanzadas en 2004, 2007 y 2010 continuaron consolidando la popularidad de la franquicia. El universo de “Shrek” se expandió aún más con “Puss in Boots” en 2011 y su secuela “Puss in Boots: The Last Wish” en 2022.

Eddie Murphy ha demostrado un gran cariño por su personaje a lo largo de los años. En 2023, ya había expresado su deseo de regresar para una quinta película de “Shrek”. “Haría otra película de ‘Shrek’ en dos segundos si me lo pidieran”, afirmó en su momento.

Con el anuncio reciente de Murphy, los fanáticos de “Shrek” y Burro pueden esperar nuevas y emocionantes aventuras de estos queridos personajes en un futuro cercano. La espera finalmente ha terminado, y el reino de Muy Muy Lejano está listo para recibir nuevamente a sus icónicos habitantes.





¿En qué quedó la historia de Shrek?

Han pasado 14 años desde la última aventura del icónico ogro verde que conquistó el corazón de millones. En mayo de 2010, se estrenó “Shrek para siempre: El capítulo final” (Shrek Forever After), la cuarta entrega de la saga, donde el protagonista enfrenta una maldición de Rumpelstiltskin que lo transporta a un universo paralelo en el que nunca había existido. Este giro inesperado cambió por completo la historia que todos conocíamos, llevando a Shrek a luchar por restaurar su realidad y reencontrarse con su familia y amigos.

Desde entonces, la historia de Shrek se ha mantenido en pausa, dejando a los fanáticos con nostalgia y expectativas sobre una posible continuación. A pesar de los rumores y especulaciones sobre un posible “Shrek 5″, hasta la fecha no ha habido confirmación oficial de una nueva entrega.

Mientras tanto, DreamWorks, el estudio detrás de Shrek, ha seguido cosechando éxitos con otras franquicias. “Kung Fu Panda 4″ y “El gato con botas: El último deseo” han sido sus recientes triunfos. “Kung Fu Panda 4″ recaudó 545.3 millones de dólares a nivel mundial, mientras que “El gato con botas: El último deseo” alcanzó los 485.2 millones en todo el mundo y recibió elogios por parte de la crítica, consolidándose como uno de los favoritos del público.

¿En qué quedó Shrek 4?.





