“Rápidos y furiosos 9” tiene una gran sorpresa para los seguidores de la franquicia: el regreso de Han Seoul-Oh (Sung Kang), un antiguo miembro de la familia de Dominic Toretto (Vin Diesel) al que se creía muerto y que de vuelta en el redil, demostrará una vez más sus habilidades al volante.

Luego de 20 años de la primera entrega de “Rápidos y furiosos” a nivel mundial, la cinta ha tenido una serie de secuelas que, hasta el momento, llegan a la novena con el próximo estreno de “F9″. A pesar de la gran cantidad de entregas y años, la franquicia mantiene sólido su núcleo inicial: Dom, Letty, Brian y Mia, los personajes principales de las películas.

Han es un ladrón y piloto de automóviles de carreras callejeras que formó parte del equipo de Toretto hasta la trágica muerte de su novia, Gisele Yashar (Gal Gadot). Tras regresar a Tokio, Han fue supuestamente asesinado por Deckard Shaw (Jason Statham), un personaje que más adelante se integraría a la familia de ‘Dom’ a pesar de sus acciones del pasado.

Hoy, el regreso de Han es un gran alivio para los héroes. Como el nivel de peligro ha aumentado, ‘Dom’ necesita toda la ayuda del mundo para proteger a sus amigos y familiares y el personaje de Sung Kang es valioso para esta empresa. Esta es la historia detrás del reingreso Sung Hang a la franquicia de “Rápidos y Furiosos”.

LA HISTORIA DETRÁS DEL REGRESO DE SUNG KANG COMO HAN DESPUÉS DE “TOKIO DRIFT”

Es cierto que Han estuvo robando de las operaciones de la Yakuza durante un periodo de tiempo, pero ya era rico antes de “Tokyo Drift” (Foto: Universal)

El Han en Tokyo Drift estaba muy lejos del pequeño criminal de secundaria presentado en “Better Luck Tomorrow”; tenía experiencia, había envejecido, había disminuido la velocidad. A pesar de que Sean Boswell, de Lucas Black, es el protagonista de la película, no se podía apartar la vista de Han, lo que hizo que su muerte al final de la película fuera un golpe emocional tanto para Sean como para la audiencia.

Anteriormente hablando en Binge de EW, Lin reveló que originalmente no estaba interesado en regresar a “Fast” post “Tokyo Drift”, pero cambió de opinión después de un viaje por carretera con su esposa y Kang los llevó a un Arby’s al azar para almorzar, y es allí donde estaba Kang acosado por un grupo de adolescentes gritando el nombre de Han.

“Estaba conduciendo por la rampa de entrada después del almuerzo y dije: ‘Dios, es una lástima que Han esté muerto’”, compartió Lin. “Sung me miró y dijo: ‘¿Tiene que estarlo?’ Tenía mi teléfono plegable, llamé a Universal y dije: ‘Estoy dentro’ “. “Le estaba preguntando qué estaba bebiendo o fumando, ¿cómo se puede traer a un personaje de entre los muertos?” dice Kang riendo.”

"The Fast And The Furious: Tokyo Drift" (Foto: Universal Pictures)

“Como que me estaba rascando la cabeza, me pregunto si esto es una falta de respeto para la audiencia, o va a ser una tontería. Y tuve una charla con un productor veterano amigo mío y me dijo: ‘¿Sabes lo raro que es? ¿Es que un estudio cambie la línea de tiempo para traer de vuelta a un personaje? Realmente deberías aceptarlo ‘. Así que pensé, vamos a por ello. Y bajo la guía de Justin, supe que iba a convertirlo en algo de lo que pudiéramos estar orgullosos “.

Las siguientes tres películas, “Fast and Furious”, “Fast Five” y “Fast and Furious 6″, sirvieron como precuelas de “Tokyo Drift”, con la escena de mediados de créditos de “Fast 6″ poniéndose al día y una vez más con la escena de la muerte de Han. Solo que esta vez se reveló que no fue asesinado por un conductor aleatorio, en realidad fue Deckard Shaw, el hermano de venganza del malvado anterior Owen Shaw. “Ahora Statham es una historia loca”, dice Kang.