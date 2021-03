“The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (“Rápido y furioso: reto Tokio”) nos muestra a Han Lue robando dinero a la Yakuza, pese a que ya era rico, algo que muchos fans de la famosa ‘The Fast Saga’ no entienden, incluso luego que se conociera que tiene mucho dinero por el robo en Brasil en el que participó junto a Dom y al resto del equipo en “Fast Five”. Entonces, ¿por qué arriesgaría su negocio y su vida por un poco de dinero extra?

Hay algunas posibles explicaciones para la cuestionable decisión de Han, que regresará a “Rápidos y furiosos” en la novena película de la franquicia. El personaje interpretado por el actor Sung Kang debutó en “Tokyo Drift” como el mentor de Sean Boswell (Lucas Black), sin conocerse en ese momento su conexión con Dominic Toretto (Vin Diesel), sobre todo porque se presumió muerto desde entonces.

Recién se sabría en los siguientes títulos que formaba parte del equipo de ‘Dom’ desde hace mucho tiempo: la historia de Han fue desarrollada posteriormente en “Fast & Furious”, “Fast Five” y “Fast & Furious 6”; aunque “Furious 7” revelaría que Deckard Shaw (Jason Statham), hermano del adversario del equipo, Owen (Luke Evans), estuvo detrás de la violenta colisión como parte de su plan de venganza.

POR QUÉ HAN LE ROBA DINERO A LA YAKUZA

Para cuando Sean conoce a Han en “Tokyo Drift”, este ya había pasado por muchas cosas. Su carrera como miembro del equipo de Dom le trajo una gran fortuna, problemas con la ley y, al final de “Fast & Furious 6”, la muerte de pareja, Gisele Yashar. Esto último dio un giro en la vida de Han, que lo llevó a tomar conciencia y decidir volver a Tokio para poner su propio negocio, siempre relacionado con los autos. El dinero de “Fast Five” debería haber sido suficiente para mantener a Han por un largo tiempo, entonces, ¿por qué comienza a robarle a la Yakuza?

Existen varias razones posibles. La primera y más obvia es simplemente que el dinero que ganó en Brasil puede que no le haya durado mucho como tenía planeado; sobre todo, porque Tokio es una de las ciudades más caras del mundo, y su estilo de vida en la ciudad, lleno de piezas de automóviles de lujo y discotecas, probablemente hizo que los $ 10 millones que Han se llevó se agotaran pronto.

Además, una buena parte de ese dinero probablemente ya se había gastado cuando llegó a Japón, y se habría gastado mucho más en el negocio del garaje. Con tantos gastos acumulándose, Han puede haber estado más necesitado de efectivo de lo que se imaginaba.

Otra explicación posible y más triste es que Han siguió un camino autodestructivo después de la muerte de Gisele, lo que lo llevó a adoptar un comportamiento más peligroso. Cuando aparece en “Tokyo Drift”, ya no corre autos y está esencialmente solo. Claro, va a clubes y busca números de teléfono y tiene una pandilla de corredores y mecánicos a su entera disposición, pero su fuego parece atenuado desde sus primeros días. ¿Ha perdido por completo la esperanza o ha abandonado la vida? Absolutamente no, pero a raíz de la muerte de su chica, puede haber vuelto a su patrón de comportamiento de siempre, uno que lo pone en peligro, incluso cuando no es necesario.

Sin embargo, la mejor explicación para que Han le haya robado a la Yakuza es probablemente una combinación de las dos primeras mencionadas. El lujoso estilo de vida de Tokio probablemente le quitó más dinero y su falta de rumbo después de “Fast & Furious 6″ puede haberlo empujado de regreso a su antigua vida delictiva.

