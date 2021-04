“Godzilla vs Kong” es la película más reciente Eiza González, la actriz mexicana que ya se ha ganado un lugar en Hollywood, pero ¿sabías que debido a la última cinta del MonsterVerse casi pierde su papel de Madame M en “Rápidos y furiosos: Hobbs and Shaw”?

En el spin-off protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham, González interpretó a Margarita/Madame M, la novia de Deckard Shaw, un rol importante con posibilidades de unirse a la franquicia principal.

La propuesta de participar en “Fast & Furious : Hobbs & Shaw” le llegó a Eiza González cuando estaba filmando “Bloodshot” junto a Vin Diesel, quien le dio su sello de aprobación, a pesar de que en ese momento habían problemas con “Hobbs y Shaw”.

“En ese momento, estaba trabajando con Vin Diesel y él solo me dio su sello de aprobación. Le envié un mensaje de texto y le dije: ‘Oye, esto va a suceder. Espero que lo apruebes. Y estaba súper emocionado por mí. Así que fue realmente genial. Fue un círculo muy completo”, contó la mexicana a Collider.

Eiza González interpretó a Margarita, la novia de Deckard Shaw, en “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” (Foto: Universal Pictures)

EIZA GONZÁLEZ CASI PIERDE SU PAPEL EN “HOBBS AND SHAW”

En la misma entrevista Eiza González contó que las convocatorias para “Hobbs & Shaw” y “Godzilla vs. Kong” aparecieron casi al mismo tiempo, y estuvo a punto de no interpretar a Margarita debido a ese conflicto.

“Cuando estaba haciendo Bloodshot recibí una llamada y me acababan de ofrecer Hobbs & Shaw y Godzilla vs. Kong. ¡Fue la misma semana, a la misma hora! Y tenía muchas ganas de hacer ambas cosas, pero iban a tener un conflicto de horarios porque los personajes [de] ambos requerían más tiempo”, explicó.

“Y entonces Dwayne y su equipo fueron tan increíbles al respecto porque dijeron, ‘Realmente nos gusta. Realmente queremos que ella esté en la película. ¿Cómo hacemos que esto funcione? Así que trabajaron en torno a mi horario de Godzilla vs. Kong, que básicamente era, estábamos cambiando de un lugar a otro, de Hawai a Australia. Y dije: ‘Estoy dispuesto a no tener vacaciones’. Fueron las vacaciones. Así que recuerdo que estaba como, ‘Estoy dispuesto a no tener vacaciones si puedo ir a hacer eso’ “, agregó la actriz de 31 años.

Eiza González fue convocada para “Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw” y su papel podría llevarla a la historia principal de la franquicia (Foto: Universal Pictures)